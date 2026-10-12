На Одещині чоловіка засудили за підпал жінки через відмову в близькості

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На Одещині 37-річного чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі за замах на вбивство з особливою жорстокістю. Він облив 39-річну жінку легкозаймистою рідиною та підпалив її після відмови в інтимній близькості.

За даними прокуратури, інцидент стався влітку 2025 року в Одеському районі. Під час застілля чоловік запропонував двом жінкам близькість. Після відмови він почав сварку, поводився агресивно та погрожував їм розправою.

Згодом чоловік узяв паливний бак від бензинової мотокоси, облив одну з жінок легкозаймистою рідиною та підпалив її сірником. Побачивши це, подруга потерпілої намагалася загасити полум’я водою. Жінки вибігли у двір, де їх помітив сусід і викликав швидку допомогу.

Потерпілу з численними опіками госпіталізували. Правоохоронці затримали нападника.

У суді чоловік своєї вини не визнав і стверджував, що жінка нібито сама впала на пляшку з легкозаймистою сумішшю, а займання сталося через недопалок. Водночас суд визнав докази обвинувачення переконливими та призначив йому 11 років ув’язнення.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

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