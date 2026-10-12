В Одесской области 37-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за покушение на убийство с особой жестокостью. Он облил 39-летнюю женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджог её после того, как она отказалась вступить с ним в интимную близость.

По данным прокуратуры, инцидент произошел летом 2025 года в Одесском районе. Во время застолья мужчина предложил двум женщинам интимную близость. После отказа он начал ссору, вел себя агрессивно и угрожал им расправой.

Впоследствии мужчина взял топливный бак от бензиновой мотокосы, облил одну из женщин легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её спичкой. Увидев это, подруга потерпевшей пыталась потушить пламя водой. Женщины выбежали во двор, где их заметил сосед и вызвал скорую помощь.

Пострадавшую с многочисленными ожогами госпитализировали. Правоохранители задержали нападавшего.

В суде мужчина своей вины не признал и утверждал, что женщина якобы сама упала на бутылку с легковоспламеняющейся смесью, а возгорание произошло из-за окурка. В то же время суд счел доказательства обвинения убедительными и приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Источник: Одесская областная прокуратура

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