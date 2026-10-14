Министерство по делам ветеранов разработало концепцию создания Государственной службы сопровождения ветеранов и ветеранок на базе Государственного ветеранского пространства. Новая структура будет координировать работу специалистов, помогающих ветеранам решать различные вопросы и получать необходимые услуги.

Эффективность работы специалистов будет оцениваться по количеству полностью решенных обращений и услуг, которые ветераны фактически получили. О том, как будет работать новая служба, рассказал Виталий Ким.

На внедрение новой системы отводится ориентировочно год.

Как будут оценивать работу специалистов

По словам Кима, главным изменением станет переход от учета консультаций к оценке конкретных результатов помощи ветеранам.

«Основным показателем оценки станет не количество предоставленных консультаций или случаев информирования, а количество полностью закрытых дел и фактически полученных ветераном или ветеранкой услуг», — подчеркнул министр.

Для этого будет внедрена цифровая система, которая будет отслеживать этапы рассмотрения обращений, ответственных исполнителей и результаты. Специалисты будут координировать получение медицинских, социальных и других услуг, но не будут предоставлять их самостоятельно.

Также предусмотрен принцип «единого окна» и единый государственный контактный номер, по которому ветераны смогут обращаться круглосуточно. Порталы «Ветеран Pro» и «Дія» продолжат работать, а их возможности планируется расширить, добавил Ким.

Что изменится для специалистов и ветеранов

Глава министерства рассказал, что в настоящее время в Украине работают более 2860 специалистов по сопровождению ветеранов. Заменять их не планируется. Вместо этого предусмотрены обучение, единые стандарты работы и система распределения нагрузки с учетом сложности каждого случая.

Обращение за сопровождением останется добровольным. Если ветеран будет недоволен работой закрепленного за ним специалиста, он сможет его сменить.

По словам Кима, активная фаза внедрения новой модели продлится около семи месяцев, а полный переход рассчитан ориентировочно на год. Отдельные стандарты и механизмы начнут применяться по мере их готовности.

В настоящее время концепция Государственной службы сопровождения ветеранов согласовывается с профильными экспертами, представителями ветеранского сообщества и соответствующими ведомствами.

Об этом рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким в эфире «Суспильного».



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