Кабинет Министров Украины одобрил законопроект Министерства финансов, направленный на приведение налоговых правил в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Документ предусматривает введение правил налогообложения при перемещении активов за пределы Украины, общих механизмов противодействия налоговым злоупотреблениям, а также норм для устранения последствий гибридных расхождений. Изменения разработаны в соответствии с директивой Совета ЕС 2016/1164 (ATAD).

Регистрация законопроекта в Верховной Раде является одним из ключевых этапов программы EFF с Международным валютным фондом (МВФ).

Документ направлен на защиту национальной системы налогообложения прибыли предприятий от практик уклонения от уплаты налогов, размывания налоговой базы и перемещения прибыли в юрисдикции с более низким уровнем налогообложения. Вместе с проектом закона о внедрении положений данной программы.

Ведомство отмечает, что законопроект предусматривает введение механизма налогообложения прироста стоимости активов («налог на выход», Exit Tax) в случае перемещения активов за пределы Украины, если государство теряет право на их налогообложение. Правило распространяется на плательщиков налога на прибыль, в частности на нерезидентов с постоянными представительствами, однако оно не применяется к временному (до 12 месяцев) перемещению активов в рамках операций финансирования, залога или управления ликвидностью, а также между налогоплательщиком и дочерним предприятием, если Украина не теряет прав на налогообложение.

Документ также вводит общее правило противодействия налоговым злоупотреблениям (GAAR), согласно которому операции без обоснованных коммерческих причин, осуществленные ради налоговой выгоды вопреки Налоговому кодексу, не будут учитываться в части злоупотребления. Бремя доказывания будет возлагаться на контролирующий орган, а проверки и рассмотрение возражений будут осуществляться специально созданной Комиссией с участием представителей Минфина и экспертов налогоплательщика.

Также вводятся правила устранения последствий гибридных расхождений, обратных гибридных расхождений и расхождений в налоговой резиденции, возникающих из-за различий в налоговой трактовке инструментов или субъектов в разных юрисдикциях.

Новые правила вступают в силу со дня публикации закона и вводятся в действие с 1 января 2028 года после его принятия парламентом. Администрирование будет осуществляться в рамках действующей отчетности без введения отдельных деклараций.

Документ пока не зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов в среду.

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