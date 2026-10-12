З початку року держбюджет України недоотримав ₴50 млрд доходів, — Марченко

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За січень–вересень 2026 року до загального фонду державного бюджету України не надійшло майже 50 млрд грн запланованих доходів. Із цієї суми 32 млрд грн припали на серпень і вересень. За підсумками року обсяг недоотриманих податкових платежів може сягнути близько 70 млрд грн.

За словами Марченка, економічна ситуація залишається складною, а за підсумками дев’яти місяців 2026 року реальний валовий внутрішній продукт України продемонстрував майже нульове зростання.

«За даними 9 місяців економіка показала майже нульовий приріст реального ВВП. За січень-вересень загальний фонд держбюджету уже недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів, із яких 32 млрд грн — у серпні та вересні», — сказав Сергій Марченко.

За оцінками Міністерства фінансів, до кінця 2026 року сума недоотриманих податкових платежів може становити близько 70 млрд грн.

Серед основних причин зниження бюджетних надходжень Сергій Марченко назвав:

обстріли підприємств і пошкодження бізнесу;

знищення складських приміщень;

блокування морських маршрутів;

зниження споживчої впевненості.

Водночас зростання витрат і порушення ланцюгів постачання посилюють інфляційний тиск.

За словами міністра фінансів, у вересні 2026 року споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилася до 10%.

Таким чином, уповільнення економічного зростання, скорочення бюджетних надходжень і посилення інфляції залишаються серед ключових економічних викликів для України у 2026 році.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Нагадаємо, до державного бюджету зарахували майже 2 млн грн штрафних санкцій за порушення умов договорів щодо постачання товарів для потреб оборони. Кошти стягнули за позовами Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони в межах програми «Оборонний інтерес».

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