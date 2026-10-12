С начала года госбюджет Украины недополучил ₴50 млрд доходов, — Марченко

За январь–сентябрь 2026 года в общий фонд государственного бюджета Украины не поступило почти 50 млрд грн запланированных доходов. Из этой суммы 32 млрд грн пришлось на август и сентябрь. По итогам года объем недополученных налоговых платежей может составить около 70 млрд грн.

По словам Марченко, экономическая ситуация остается сложной, а по итогам девяти месяцев 2026 года реальный валовой внутренний продукт Украины продемонстрировал почти нулевой рост.

«По данным за 9 месяцев экономика показала почти нулевой прирост реального ВВП. За январь–сентябрь общий фонд госбюджета уже недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов, из которых 32 млрд грн — в августе и сентябре», — сказал Сергей Марченко.

По оценкам Министерства финансов, к концу 2026 года сумма недополученных налоговых платежей может составить около 70 млрд грн.

Среди основных причин снижения бюджетных поступлений Сергей Марченко назвал:

обстрелы предприятий и нанесение ущерба бизнесу;

уничтожение складских помещений;

блокирование морских маршрутов;

снижение потребительского доверия.

В то же время рост расходов и нарушение цепочек поставок усиливают инфляционное давление.

По словам министра финансов, в сентябре 2026 года потребительские цены выросли на 2,1%, а годовая инфляция ускорилась до 10%.

Таким образом, замедление экономического роста, сокращение бюджетных поступлений и усиление инфляции остаются среди ключевых экономических вызовов для Украины в 2026 году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Напомним, в государственный бюджет зачислено почти 2 млн грн штрафных санкций за нарушение условий договоров о поставке товаров для нужд обороны. Средства взысканы по искам Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны в рамках программы «Оборонный интерес».

Народные депутаты подали 5236 поправок к правительственному проекту государственного бюджета Украины на 2027 год. Это самое большое количество поправок как минимум за последние 24 года.

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