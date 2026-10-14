В Харькове задержали предполагаемого убийцу пяти военнослужащих
Правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к расстрелу пяти украинских военнослужащих в Кутузовке.
Как утверждают источники «Суспильного» в правоохранительных органах, задержанного нашли в одном из районов Харькова.
Источник: «Суспильне» Харьков.
В Харьковской области 13 октября неизвестный мужчина расстрелял пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Все пятеро скончались от полученных ранений. По одной из версий, напавшим мог быть российский военнослужащий, сбежавший из плена.