В Харьковской области задержали российского военнослужащего, убившего пятерых бойцов ВСУ

СБУ, Нацполиция и Национальная гвардия задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пяти украинских военнослужащих в Харьковской области.

Его разыскали в течение 24 часов после преступления.

По данным следствия, задержанный — 36-летний российский военнослужащий родом из Санкт-Петербурга, служащий в 1009-м мотострелковом полку армии РФ. Ранее он был осужден в России.

Преступление произошло 13 октября. Мужчина открыл огонь по украинским военным, находившимся в жилом доме. Все пятеро погибли от полученных ранений.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Дальнейшее досудебное расследование будут проводить следователи СБУ.

Источник: Служба безопасности Украины

В Харьковской области 13 октября неизвестный мужчина расстрелял пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Все пятеро скончались от полученных ранений. По одной из версий, напавшим мог быть российский военнослужащий, сбежавший из плена.

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