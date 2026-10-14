Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

Обозреватель британского издания The Telegraph Джейк Уоллис Симонс считает, что действия президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска ослабляют позиции Украины и создают преимущества для России.

Одним из поводов для критики стали ограничения Starlink для терминалов, движущихся со скоростью более 100 миль в час. По оценке автора, это могло нарушить работу украинских дальнобойных беспилотников, которые используют спутниковую связь для выполнения боевых задач.

Саймонс также раскритиковал договоренности Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. По его мнению, такая сделка может принести Москве дополнительные доходы, несмотря на западные санкции, тогда как ее практическая польза для мирового рынка топлива остается ограниченной.

Отдельно автор упомянул сообщения о том, что во время переговоров в Майами американские представители якобы угрожали прекратить обмен разведданными с Украиной, если Киев не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти сообщения впоследствии опровергались.

Обозреватель также напомнил о предыдущих шагах администрации Трампа: публичных обвинениях в адрес Владимира Зеленского, временной приостановке военной помощи и разведывательной поддержки, а также переговорах с Москвой об условиях завершения войны.

На фоне этих событий Симонс поставил под сомнение надежность американской поддержки Украины. Он отметил, что Великобритания обещает ускорить поставки ракет для противовоздушной обороны, однако, по его мнению, этого недостаточно, чтобы компенсировать возможное ослабление американской помощи.

Источник: The Telegraph

Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

Читай нас в