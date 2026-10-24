У вихідні онлайн-сервіси податкової та реєстри Мін'юсту не працюватимуть
В Україні на вихідних тимчасово не працюватимуть деякі електронні державні сервіси. Реєстри Міністерства юстиції будуть недоступні з 22:00 23 жовтня, а Державної податкової служби — з 00:00 24 жовтня 2026 року.
З 00:00 годин 24 жовтня до ранку 26 жовтня 2026 року ДПС проводитиме технічні роботи з обслуговування інформаційно-комунікаційних систем. У цей період можливі тимчасові обмеження в функціонуванні окремих податкових сервісів.
У Податковій закликають платників спланувати свій час та виконати необхідні обов'язки завчасно, а також звернути увагу на положення п. 42¹.10 ст. 42¹ Податкового кодексу України.
За даними відомства, ДП "НАІС" проводить планові роботи з оновлення програмного забезпечення для впровадження змін, пов'язаних із набранням чинності Законом № 4833-IX.
Із 22:00 23 жовтня до 08:00 26 жовтня 2026 року буде повністю призупинено доступ до єдиних та державних реєстрів Мін'юсту. Обмеження також поширюються на електронні послуги, які взаємодіють із цими реєстрами.
Оновлення роботи всіх систем відбуватиметься в штатному режимі після завершення регламентних заходів уранці 26 жовтня.
Нагадаємо, український уряд посилює захист державних цифрових сервісів від кібератак на тлі активізації російських атак на інформаційну інфраструктуру. Керівникам усіх органів виконавчої влади доручили терміново сформувати команди з кібербезпеки, закупити необхідне програмне забезпечення та запустити його в роботу.
Сервісні центри МВС тимчасово призупинять частину послуг із реєстрації транспортних засобів через планові технічні роботи. Обмеження діятимуть із 22:00 23 жовтня до 08:00 26 жовтня. У цей період не можна буде скористатися низкою послуг, пов’язаних зі зміною власника автомобіля, однак частина інших послуг залишиться доступною.