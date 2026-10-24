W weekend serwisy internetowe urzędu skarbowego oraz rejestry Ministerstwa Sprawiedliwości nie będą działać

W Ukrainie w weekend niektóre elektroniczne serwisy państwowe będą tymczasowo niedostępne. Rejestry Ministerstwa Sprawiedliwości będą niedostępne od godz. 22:00 23 października, a rejestry Państwowej Służby Podatkowej — od godz. 00:00 24 października 2026 roku.

Od godziny 00:00 24 października do rana 26 października 2026 r. Państwowa Służba Podatkowa będzie przeprowadzać prace techniczne związane z konserwacją systemów informatyczno-komunikacyjnych. W tym okresie możliwe są tymczasowe ograniczenia w funkcjonowaniu niektórych usług podatkowych.

Urząd Skarbowy zachęca podatników do odpowiedniego zaplanowania czasu i wypełnienia niezbędnych obowiązków z wyprzedzeniem, a także do zwrócenia uwagi na postanowienia pkt 42¹.10 art. 42¹ Kodeksu Podatkowego Ukrainy.

Według danych urzędu, Państwowe Przedsiębiorstwo „NAIS” przeprowadza planowe prace związane z aktualizacją oprogramowania w celu wdrożenia zmian wynikających z wejścia w życie ustawy nr 4833-IX.

Od godz. 22:00 23 października do godz. 08:00 26 października 2026 r. dostęp do jednolitych i państwowych rejestrów Ministerstwa Sprawiedliwości zostanie całkowicie zawieszony. Ograniczenia dotyczą również usług elektronicznych, które współpracują z tymi rejestrami.

Wszystkie systemy powrócą do normalnego trybu pracy po zakończeniu planowanych działań rano 26 października.

Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że rząd Ukrainy wzmacnia ochronę państwowych usług cyfrowych przed cyberatakami w związku z nasileniem rosyjskich ataków na infrastrukturę informacyjną. Szefom wszystkich organów władzy wykonawczej zlecono pilne utworzenie zespołów ds. cyberbezpieczeństwa, zakup niezbędnego oprogramowania oraz uruchomienie go.

Centra obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tymczasowo zawieszą część usług związanych z rejestracją pojazdów z powodu planowanych prac technicznych. Ograniczenia będą obowiązywać od godz. 22:00 23 października do godz. 08:00 26 października. W tym okresie nie będzie można skorzystać z szeregu usług związanych ze zmianą właściciela pojazdu, jednak część pozostałych usług pozostanie dostępna.

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