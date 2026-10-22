Уряд хоче запровадити мораторій на стягнення боргів із видобувних підприємств

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Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо відтермінування стягнення податкової заборгованості з п’яти державних підприємств вугільної та урановидобувної галузей до закінчення війни.

Тимчасовий мораторій пошириться на ДП «СхідГЗК», «Добропіллявугілля-видобуток», «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Регіональні електричні мережі». Пільговий період діятиме до завершення воєнного стану та упродовж шести місяців після його скасування, що дозволить підприємствам спрямувати ресурси на виробництво, виплату заробітних плат і збереження понад 10 тисяч робочих місць.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Аудит Рахункової палати показав, що Державна податкова служба провалила роботу зі стягнення податкових боргів. За два з половиною роки податковий борг виріс майже на п’яту частину, а кількість боржників — у півтора раза. Більшість процедур виконуються вручну, а диджиталізація фактично не просувається.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) масово отримують так звані «листи щастя» від податкової служби, які повідомляють про нібито наявний податковий борг. Але панікувати одразу не варто – є чіткий алгоритм дій у цій ситуації.

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