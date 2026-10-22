Правительство намерено ввести мораторий на взыскание задолженности с добывающих предприятий

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об отсрочке взыскания налоговой задолженности с пяти государственных предприятий угольной и уранодобывающей отраслей до окончания войны.

Временный мораторий распространится на ГП «Восточный ГОК», «Добропольеуголь-добыча», «Львовуголь», «Волыньуголь» и «Региональные электрические сети». Льготный период будет действовать до окончания военного положения и в течение шести месяцев после его отмены, что позволит предприятиям направить ресурсы на производство, выплату заработной платы и сохранение более 10 тысяч рабочих мест.

Источник: Министерство энергетики Украины.

Аудит Счетной палаты показал, что Государственная налоговая служба провалила работу по взысканию налоговых долгов. За два с половиной года налоговый долг вырос почти на пятую часть, а количество должников — в полтора раза. Большинство процедур выполняется вручную, а цифровизация фактически не продвигается.

Физические лица-предприниматели (ФЛП) массово получают так называемые «письма счастья» от налоговой службы, в которых сообщается о якобы имеющейся налоговой задолженности. Но паниковать сразу не стоит — есть четкий алгоритм действий в этой ситуации.

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