Украина готова встретиться для переговоров в любой день — Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о беседе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером во время онлайн-выступления в американском аналитическом центре Hudson Institute в Вашингтоне. По словам президента, главной темой стала подготовка трехсторонней встречи с участием переговорных команд Украины, США и России. Ее предварительно планируют провести в первой половине ноября.

Украинская сторона настаивает, что затягивать с переговорами не стоит. Зеленский заявил, что Киев готов встретиться в любой день, даже на следующий день после разговора. В то же время для организации встречи необходимо согласие всех участников, в частности России. «Мы готовы встретиться в любой день, даже завтра, но все зависит от россиян», — сказал президент.

Пока речь идет именно о встрече на уровне переговорных команд, а не о личной встрече лидеров трех государств. Такие переговоры должны помочь согласовать повестку дня и определить, какие вопросы нужно обсудить дальше. В то же время сам факт подготовки встречи еще не означает, что стороны уже договорились об условиях завершения войны.

Почему предыдущую встречу не провели

Зеленский также напомнил, что подобную трехстороннюю встречу планировали организовать еще в сентябре. Однако тогда переговоры не состоялись. По словам президента Украины, российская сторона нашла повод отказаться от встречи.

Теперь украинская сторона вновь пытается согласовать формат переговоров при посредничестве США. Для Киева важно, чтобы дипломатический процесс не останавливался, а стороны могли обсуждать конкретные шаги по завершению войны. В то же время результат зависит не только от готовности Украины и американских партнеров, но и от того, согласится ли Москва участвовать во встрече.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли о готовности к дипломатическим шагам ради мира. В начале сентября Зеленский после встречи с Виткоффом и Кушнером в Киеве подчеркнул, что переговорный процесс важен в любом формате, который позволяет продвигаться к завершению войны. Американские представители также сообщали о работе над организацией трехсторонних переговоров.

Что известно о возможных дальнейших шагах

Если стороны согласуют дату, следующим этапом должна стать встреча переговорных команд Украины, США и России. На ней могут определить вопросы, требующие дальнейшего обсуждения, и подготовить почву для возможных переговоров на высшем уровне. Однако пока нет оснований утверждать, что окончательная дата уже согласована или что предстоящая встреча обязательно приведет к подписанию мирного соглашения.

Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность подписания мирного соглашения во время саммита «Группы двадцати» (G20). В то же время в приведенных сообщениях нет подтверждения того, что стороны достигли такой договоренности или определили конкретный план ее подписания. Таким образом, сейчас основная задача — договориться о самой встрече и обеспечить участие всех трех сторон. Украина заявляет о готовности начать переговоры как можно скорее, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от позиций участников и результатов дипломатических контактов. Об этом сообщают «Новости.LIVE».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что во время встречи с американским представителем Стивом Виткоффом российский лидер не передавал никаких документов с предложениями по урегулированию войны в Украине.

В Санкт-Петербурге состоялись переговоры между российским диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом, которые длились почти три часа. В ходе встречи американский посланник проинформировал российскую сторону о результатах предварительных консультаций, состоявшихся в Осло.