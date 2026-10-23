35 бойцов «Азова» вернулись из российского плена

В ходе обмена пленными 23 октября домой вернулись 35 военнослужащих отдельного отряда специального назначения «Азов».

Всего освободили 61 бойца воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

По словам командира 12-й бригады «Азов» Дениса Прокопенко, часть освобожденных защитников провела в российском плену более четырех лет после обороны Мариуполя.

В то же время в российском плену до сих пор остаются более 500 бойцов «Азова». Прокопенко подчеркнул необходимость продолжать работу по возвращению каждого защитника.

Источник: Facebook Дениса Прокопенко.

В рамках переговорного процесса 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек. Среди них — 261 военнослужащий и девять гражданских лиц. Обмен прошел по поручению президента Украины при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Освобожденный из российского плена журналист Дмитрий Хилюк сообщил, что во время обмена 23 октября домой вернулся военный Александр Щербаков, с которым они находились в одной камере.

23 октября Украина вернула на подконтрольную территорию ещё семерых гражданских лиц с оккупированных территорий. Среди них — 90-летняя маломобильная женщина, 50-летняя украинка с тяжёлыми заболеваниями, а также молодая женщина и её ребёнок.

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