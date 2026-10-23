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Новости Украина

Школьные убежища в неучебное время будут оставаться доступными для населения — МВД

UA NEWS 23 Октября 2026 18:20
Школьные убежища в неучебное время будут оставаться доступными для населения — МВД

В МВД разъяснили правила пользования укрытиями в учебных заведениях. Во время очного обучения приоритет отдается учащимся и сотрудникам школ.

Вне образовательного процесса убежища останутся доступными для всех желающих в соответствии с установленным порядком. 

 По решению местных властей ими могут одновременно пользоваться участники образовательного процесса и население, но в отдельных помещениях.

Источник: Министерство внутренних дел Украины.

Управление образования Днепровской районной в Киеве государственной администрации заказало ООО «Смарт Универсал Групп» завершение строительства школьного укрытия на проспекте Мира, 11. Стоимость нового договора составляет 129,51 млн грн, а общие расходы на сооружение, рассчитанное на 741 человека, достигнут примерно 289,89 млн грн. 

«Укрзализныця» оборудовала 33 мобильных укрытия на железнодорожных объектах Киева и Киевской области. Они предназначены для защиты людей во время воздушных угроз.

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