У Києві будують укриття школи за майже ₴290 млн, — розслідування

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Управління освіти Дніпровської районної в Києві державної адміністрації замовило ТОВ «Смарт Універсал Груп» завершення будівництва шкільного укриття на проспекті Миру, 11. Вартість нового договору становить 129,51 млн грн, а загальні витрати на споруду, розраховану на 741 особу, сягнуть приблизно 289,89 млн грн.

ТОВ «Смарт Універсал Груп» розпочало будівництво укриття ще у 2024 році. Однак 31 серпня 2026 року попередній договір розірвали, на той момент підряднику вже сплатили 160,38 млн грн. Після коригування проєкту для завершення робіт оголосили нову закупівлю на 129,51 млн грн.

Згідно з планом, протирадіаційне укриття школи №146 мають добудувати до кінця 2027 року. Роботи виконуватимуть у дві черги. Спочатку завершать будівництво споруди та підключать її до наявних інженерних мереж. Після цього відновлять благоустрій території та облаштують спортивні майданчики.

Роботи фінансуватимуть із бюджету Києва. На 2026 рік передбачено 33,28 млн грн, а на 2027 рік — ще 96,23 млн грн.

Проєкт розробило ТОВ «Інжинірингова компанія «Аркон». Позитивний експертний звіт надало державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», яке очолює Матфей Кізіменко.

Договірна ціна є динамічною та передбачає 2,31 млн грн на покриття ризиків і 4,94 млн грн на інфляційні витрати. У тендерній документації замовник встановив однакову для всіх учасників суму на покриття ризиків — 2,31 млн грн. Чинна редакція пункту 5.31 Настанови з визначення вартості будівництва це дозволяє, однак порядок використання цих коштів має бути прописаний у проєкті договору про закупівлю.

Аналіз кошторису показав, що окремі матеріали й обладнання врахували за цінами, які суттєво перевищують пропозиції постачальників у відкритих джерелах.

Металопластикові двері заклали в кошторис по 19 500 грн за квадратний метр. Водночас «Епіцентр» пропонує двері WDS приблизно по 6 943 грн за квадратний метр, а «Маркет Двері» продає двері Rehau Euro 60 по 8 581 грн за квадратний метр. Таким чином, наведені роздрібні ціни більш ніж удвічі нижчі за кошторисну вартість.

Вибухозахисний пристрій УЗС-25 оцінили у 142 250 грн за одиницю. За інформацією, отриманою телефоном від менеджерки компанії «Uni Metal», аналогічний пристрій продають по 83 773 грн — приблизно на 41% дешевше.

Ще одна суттєва різниця стосується бака аварійного протипожежного запасу води об’ємом 3 куб. м, який у кошторисі врахували по 234 190 грн за одиницю. Компанія «Рото Європласт» пропонує протипожежні резервуари з харчового пластику по 26 000–33 300 грн. «Komandor2000.ua» продає горизонтальні та вертикальні пластикові ємності для води за 20 616–34 932 грн. Це приблизно у 7–10 разів дешевше від кошторисної вартості.

Ґрунтовку Ceresit CT 14 Tiefgrund врахували по 1 112 грн за літр. Для порівняння, база «Куб» пропонує її по 778 грн за літр, а «Будплатформа» — по 807 грн. Різниця становить близько 27–30%.

У кошторисі також завищено вартість перевезення щебеню. Доставка фракції 20–40 мм на відстань 30 км врахована за тарифом 30 грн за кубометр на кілометр, а фракції 40–70 мм — 28 грн за кубометр на кілометр.

Водночас моніторинг ДП «НІРІ» на Київщині фіксує середню вартість перевезення самоскидом на відстань до 30 км на рівні 8 грн за тонно-кілометр. З урахуванням насипної щільності щебеню 1,41–1,47 тонни на кубометр це відповідає приблизно 11–12 грн за перевезення кубометра на кілометр — майже втричі менше від закладеної вартості.

Поліуретанове зв’язуюче Tetrapur 144 внесли до кошторису по 422 грн за кілограм. Компанія «Майстерфайбр» продає його по 230 грн за кілограм, а «ТНП Груп Юкрейн» — по 297 грн. Отже, ціни постачальників у 1,5–2 рази нижчі.

За попередньою оцінкою, потенційна переплата лише за переліченими позиціями може перевищити 4 млн грн.

Окремі питання викликає вартість медичного обладнання. Механічний вимірювач артеріального тиску Bokang BK2001-3001 заклали в кошторис по 6 472 грн за одиницю.

Водночас на «Таблетки.юа» його пропонують за 520–664 грн, а «Медтехніка Лайф» продає аналогічний прилад по 590 грн. Таким чином, наведені ціни приблизно у десять разів нижчі за кошторисну.

Крім того, до кошторису включили насосну станцію пожежогасіння Fire-Set 2AGE 0.50T DPC вартістю 943 800 грн за одиницю. Перевірити обґрунтованість цієї ціни за доступними відкритими джерелами не вдалося.

Розрахункова заробітна плата одного працівника за середнього розряду робіт 3,8 становить 37 002 грн. Для порівняння, середня зарплата у будівельній галузі за вакансіями на порталі Work.ua в Києві сягає 50 000 грн.

ТОВ «Смарт Універсал Груп» отримало підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги не подався жоден інший учасник.

Вимоги до потенційних підрядників передбачали надання листів про готовність виконувати роботи без авансу, а також погодження на відтермінування платежів на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Учасники також мали надати гарантійний лист про те, що в разі виявлення контролюючими органами завищення вартості робіт чи матеріалів підрядник протягом трьох робочих днів оформить документи для зменшення вартості та поверне замовнику надміру сплачені кошти.

Як аналогічний досвід замовник визначив будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття класу наслідків не нижче, ніж у поточній закупівлі. При цьому вартість виконаних робіт за таким договором мала бути не меншою за очікувану вартість нового тендера.

Крім того, річний дохід учасника за 2025 рік мав становити щонайменше 100% очікуваної вартості закупівлі.

Управління освіти Дніпровської РДА очолює Наталія Іваніна, яка стала відомою після скандалу із закупівлею барабанів та овочерізок для укриттів. Головою Дніпровської районної в Києві державної адміністрації є Андрій Паладій.

ТОВ «Смарт Універсал Груп», зареєстрованим в Ірпені, володіє місцева жителька Тетяна Грищенко, а керує компанією Олена Гаркуша. За даними системи YouControl, до 2022 року серед співзасновників фірми був також Антон Мирончук з Ірпеня.

Щонайменше до 2012 року компанія перебувала в Бучі, а її власниками були Андрій Дуляницький, Світлана Коваленко, Віталій Панащенко та Юрій Столярчук.

Тетяна Грищенко зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності «Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів». Вона також володіє низкою компаній спільно з Антоном Мирончуком.

За даними «КиївВлади», у 2015 році Антон Мирончук безуспішно балотувався до Ірпінської міської ради від партії «Нові обличчя». Головою цієї політичної сили є колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк.

З 2023 року ТОВ «Смарт Універсал Груп» отримало державних замовлень виключно на Київщині на загальну суму 1,62 млрд грн. Найбільше замовлень компанія отримала від нинішнього замовника — Управління освіти Дніпровської РДА.

Про це свідчать дані системи «Прозорро».

Крім того, директорку та колишню посадовицю державного дитячого санаторію на Одещині обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі майже 250 тонн кам’яного вугілля. За даними слідства, паливо придбали за завищеною ціною, завдавши державному закладу збитків на понад 1 млн грн.

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