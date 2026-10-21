基辅市第聂伯罗区国家行政管理局教育部门已委托“Smart Universal Group”有限责任公司完成位于和平大道11号的学校避难所建设。 新合同金额为1.2951亿格里夫纳，而这座可容纳741人的设施总造价预计将达到约2.8989亿格里夫纳。

“Smart Universal Group”有限责任公司早在2024年就已开始该避难所的建设。 然而，2026年8月31日，原合同被解除，当时已向承包商支付了1.6038亿格里夫纳。在调整项目方案以完成工程后，宣布启动金额为1.2951亿格里夫纳的新采购项目。

根据计划，第146中学的防辐射掩体应于2027年底前竣工。 工程将分两期进行。首先完成建筑主体的建设，并将其接入现有的公用设施网络。随后将恢复场地美化工作，并建设体育场地。

工程资金将由基辅市预算拨付。2026年预算安排3328万格里夫纳，2027年再追加9623万格里夫纳。

该项目由“阿克隆”工程设计公司有限责任公司制定。 由马特菲·基齐缅科领导的国有企业“国家科研与设计勘测研究所‘NDI项目重建’”出具了积极的专家评估报告。

合同价格具有动态性，其中包含231万格里夫纳的风险补偿金和494万格里夫纳的通胀费用。在招标文件中，发包方为所有参与者设定了统一的风险补偿金额——231万格里夫纳。 《建筑成本确定指南》第5.31条的现行版本允许这样做，但这些资金的使用程序必须在采购合同草案中明确规定。

对预算的分析表明，部分材料和设备的计价远高于公开渠道中供应商的报价。

金属塑钢门在预算中的单价为每平方米19,500格里夫纳。 与此同时，“Epicenter”提供的WDS门每平方米价格约为6 943格里夫纳，而“Market Dveri”销售的Rehau Euro 60门每平方米售价为8 581格里夫纳。 由此可见，上述零售价比预算成本低了一倍多。

防爆装置UZS-25的单价估算为142 250格里夫纳。 据“Uni Metal”公司经理通过电话提供的信息，同类设备的售价为83 773格里夫纳——约便宜41%。

另一项显著差异涉及容量为3立方米的应急消防储水罐，预算中将其单价定为234 190格里夫纳。 “Roto Europlast”公司提供的食品级塑料消防储水罐价格为26,000–33,300格里夫纳。 “Komandor2000.ua”销售的水平式和垂直式塑料水箱价格为20 616–34 932格里夫纳。这比预算成本低约7–10倍。

Ceresit CT 14 Tiefgrund底漆按每升1,112格里夫纳计算。 相比之下，“库布”基地的售价为每升778格里夫纳，“布德普拉特福马”则为每升807格里夫纳。价差约为27–30%。

预算中碎石的运输成本也被高估了。 20–40毫米粒径碎石运输30公里，按每立方米每公里30格里夫纳的费率计算；40–70毫米粒径碎石则按每立方米每公里28格里夫纳的费率计算。

与此同时，国家企业“NIRI”在基辅州的监测数据显示，自卸卡车在30公里以内运输的平均成本为每吨公里8格里夫纳。 考虑到碎石的堆积密度为每立方米1.41–1.47吨，这相当于每立方米每公里运输成本约为11–12格里夫纳——几乎是预算成本的三分之一。

聚氨酯粘合剂Tetrapur 144在预算中的单价为每公斤422格里夫纳。 “迈斯特菲伯”公司的售价为每公斤230格里夫纳，“TNP Group Ukraine”公司的售价为每公斤297格里夫纳。因此，供应商的价格比预算低1.5至2倍。

据初步估算，仅就上述列出的项目而言，潜在多付金额就可能超过400万格里夫纳。

医疗设备的定价也引发了一些疑问。Bokang BK2001-3001型机械式血压计在预算中每台定价为6,472格里夫纳。

与此同时，在“Tabletki.ua”网站上，该产品的售价为520–664格里夫纳，而“Medtechnika Life”公司销售的同类设备售价为590格里夫纳。由此可见，上述价格约为预算价格的十分之一。

此外，预算中还包含Fire-Set 2AGE 0.50T DPC型消防泵站，单价为943 800格里夫纳。根据现有公开资料，无法核实该价格的合理性。

按3.8级中等工种计算，一名员工的估算工资为37 002格里夫纳。作为对比，根据Work.ua门户网站上基辅建筑行业的职位信息，该行业的平均工资高达50 000格里夫纳。

“Smart Universal Group”有限责任公司未经过竞争便获得了该合同，因为公开招标中没有其他参与者提交投标。

对潜在承包商的要求包括提供愿意在无预付款情况下承接工程的承诺函，以及同意在战时状态期间及该状态终止或取消后的六个月内推迟付款。

参与者还须提供保证函，承诺若监管机构发现工程或材料费用虚高，承包商将在三个工作日内办理相关手续以降低费用，并向发包方退还多付的款项。

作为类似经验，发包方指定了建造一座兼具防护功能的双重用途建筑，其防辐射掩体防护等级不得低于本次采购的要求。 同时，根据该合同完成的工作成本不得低于新招标的预期成本。

此外，该参与方2025年的年收入须至少达到预期采购金额的100%。

第聂伯罗区国家行政管理局教育处由娜塔莉亚·伊万尼娜领导，她因采购用于避难所的鼓和切菜机一事引发的丑闻而闻名。基辅市第聂伯罗区国家行政管理局局长是安德烈·帕拉迪伊。

注册于伊尔佩尼的“Smart Universal Group”有限责任公司由当地居民塔季扬娜·格里申科持有，公司由奥莱娜·加尔库沙负责管理。 据YouControl系统数据显示，截至2022年，来自伊尔佩尼的安东·米龙丘克也曾是该公司的联合创始人之一。

至少截至2012年，该公司位于布恰，其所有者为安德烈·杜利亚尼茨基、斯维特兰娜·科瓦连科、维塔利·帕纳申科和尤里·斯托利亚尔丘克。

塔蒂亚娜·格里申科注册为个体工商户，主要经营业务为“汽车及轻型机动车租赁”。她还与安东·米龙丘克共同持有多家公司。

据“基辅当局”报道，2015年，安东·米龙丘克曾代表“新面孔”党竞选伊尔平市议会议员，但未能当选。该政党的主席是伊尔平市前市长弗拉基米尔·卡普柳克。

自2023年以来，“Smart Universal Group”有限责任公司仅在基辅州就获得了总计16.2亿格里夫纳的政府订单。该公司获得的最大笔订单来自其当前的客户——第聂伯罗州地区行政管理局教育处。

“普罗佐罗”系统数据显示了这一点。

此外，敖德萨州一家国有儿童疗养院的院长及前任官员被指控在采购近250吨烟煤过程中滥用职权。 据调查显示，该燃料是以虚高价格购入的，给该国有机构造成了超过100万格里夫纳的损失。

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