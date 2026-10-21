В Киеве строят школу-убежище почти за ₴290 млн, — расследование

Управление образования Днепровской районной государственной администрации в Киеве поручило ООО «Смарт Универсал Групп» завершить строительство школьного убежища по адресу: проспект Мира, 11. Стоимость нового договора составляет 129,51 млн грн, а общие расходы на сооружение, рассчитанное на 741 человека, достигнут примерно 289,89 млн грн.

ООО «Смарт Универсал Групп» приступило к строительству укрытия ещё в 2024 году. Однако 31 августа 2026 года предыдущий договор был расторгнут, на тот момент подрядчику уже выплатили 160,38 млн грн. После корректировки проекта для завершения работ объявили новый тендер на сумму 129,51 млн грн.

Согласно плану, противорадиационное укрытие школы № 146 должно быть достроено до конца 2027 года. Работы будут выполняться в две очереди. Сначала завершат строительство сооружения и подключат его к существующим инженерным сетям. После этого восстановят благоустройство территории и обустроят спортивные площадки.

Работы будут финансироваться из бюджета Киева. На 2026 год предусмотрено 33,28 млн грн, а на 2027 год — еще 96,23 млн грн.

Проект разработало ООО «Инжиниринговая компания «Аркон». Положительный экспертный отчет предоставило государственное предприятие «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «НДИпроектреконструкция», которое возглавляет Матфей Кизименко.

Договорная цена является динамической и предусматривает 2,31 млн грн на покрытие рисков и 4,94 млн грн на инфляционные расходы. В тендерной документации заказчик установил одинаковую для всех участников сумму на покрытие рисков — 2,31 млн грн. Действующая редакция пункта 5.31 Руководства по определению стоимости строительства это допускает, однако порядок использования этих средств должен быть прописан в проекте договора о закупке.

Анализ сметы показал, что отдельные материалы и оборудование были учтены по ценам, которые существенно превышают предложения поставщиков в открытых источниках.

Металлопластиковые двери заложили в смету по цене 19 500 грн за квадратный метр. В то же время «Эпицентр» предлагает двери WDS примерно по 6 943 грн за квадратный метр, а «Маркет Двери» продает двери Rehau Euro 60 по 8 581 грн за квадратный метр. Таким образом, приведенные розничные цены более чем вдвое ниже сметной стоимости.

Взрывозащитное устройство УЗС-25 оценили в 142 250 грн за единицу. По информации, полученной по телефону от менеджера компании «Uni Metal», аналогичное устройство продается по цене 83 773 грн — примерно на 41 % дешевле.

Еще одно существенное различие касается бака аварийного противопожарного запаса воды объемом 3 куб. м, который в смете учли по цене 234 190 грн за единицу. Компания «Рото Европласт» предлагает противопожарные резервуары из пищевого пластика по цене 26 000–33 300 грн. «Komandor2000.ua» продает горизонтальные и вертикальные пластиковые емкости для воды по цене 20 616–34 932 грн. Это примерно в 7–10 раз дешевле сметной стоимости.

Грунтовку Ceresit CT 14 Tiefgrund учли по цене 1 112 грн за литр. Для сравнения: база «Куб» предлагает её по 778 грн за литр, а «Будплатформа» — по 807 грн. Разница составляет около 27–30 %.

В смете также завышена стоимость перевозки щебня. Доставка фракции 20–40 мм на расстояние 30 км учтена по тарифу 30 грн за кубометр на километр, а фракции 40–70 мм — 28 грн за кубометр на километр.

В то же время мониторинг ГП «НИРИ» в Киевской области фиксирует среднюю стоимость перевозки самосвалом на расстояние до 30 км на уровне 8 грн за тонно-километр. С учётом насыпной плотности щебня 1,41–1,47 тонны на кубометр это соответствует примерно 11–12 грн за перевозку кубометра на километр — почти втрое меньше заложенной стоимости.

Полиуретановое связующее Tetrapur 144 включили в смету по цене 422 грн за килограмм. Компания «Майстерфайбр» продает его по 230 грн за килограмм, а «ТНП Групп Юкрейн» — по 297 грн. Таким образом, цены поставщиков в 1,5–2 раза ниже.

По предварительной оценке, потенциальная переплата только по перечисленным позициям может превысить 4 млн грн.

Отдельные вопросы вызывает стоимость медицинского оборудования. Механический измеритель артериального давления Bokang BK2001-3001 заложили в смету по цене 6 472 грн за единицу.

В то же время на сайте «Таблетки.юа» его предлагают по цене 520–664 грн, а «Медтехника Лайф» продает аналогичный прибор по 590 грн. Таким образом, приведенные цены примерно в десять раз ниже сметной.

Кроме того, в смету включили насосную станцию пожаротушения Fire-Set 2AGE 0.50T DPC стоимостью 943 800 грн за единицу. Проверить обоснованность этой цены по доступным открытым источникам не удалось.

Расчетная заработная плата одного работника при среднем разряде работ 3,8 составляет 37 002 грн. Для сравнения: средняя зарплата в строительной отрасли по вакансиям на портале Work.ua в Киеве достигает 50 000 грн.

ООО «Смарт Универсал Групп» получило подряд без конкуренции, поскольку на открытые торги не подал заявку ни один другой участник.

Требования к потенциальным подрядчикам предусматривали предоставление писем о готовности выполнять работы без аванса, а также согласие на отсрочку платежей на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Участники также должны были предоставить гарантийное письмо о том, что в случае выявления контролирующими органами завышения стоимости работ или материалов подрядчик в течение трех рабочих дней оформит документы для уменьшения стоимости и вернет заказчику излишне уплаченные средства.

В качестве аналогичного опыта заказчик определил строительство сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия класса последствий не ниже, чем в текущей закупке. При этом стоимость выполненных работ по такому договору должна была быть не меньше ожидаемой стоимости нового тендера.

Кроме того, годовой доход участника за 2025 год должен был составлять не менее 100% ожидаемой стоимости закупки.

Управление образования Днепровской РГА возглавляет Наталья Иванина, которая стала известна после скандала с закупкой барабанов и овощерезки для укрытий. Председателем Днепровской районной в Киеве государственной администрации является Андрей Паладий.

ООО «Смарт Универсал Групп», зарегистрированное в Ирпене, принадлежит местной жительнице Татьяне Грищенко, а руководит компанией Елена Гаркуша. По данным системы YouControl, до 2022 года среди соучредителей фирмы был также Антон Мирончук из Ирпеня.

По крайней мере до 2012 года компания находилась в Буче, а её владельцами были Андрей Дуляницкий, Светлана Коваленко, Виталий Панащенко и Юрий Столярчук.

Татьяна Грищенко зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель с основным видом деятельности «Предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств». Она также владеет рядом компаний совместно с Антоном Мирончуком.

По данным «КиевВлады», в 2015 году Антон Мирончук безуспешно баллотировался в Ирпенский городской совет от партии «Новые лица». Председателем этой политической силы является бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

С 2023 года ООО «Смарт Универсал Групп» получило государственные заказы исключительно в Киевской области на общую сумму 1,62 млрд грн. Больше всего заказов компания получила от нынешнего заказчика — Управления образования Днепровской РГА.

Об этом свидетельствуют данные системы «Прозорро».

Кроме того, директора и бывшую должностную лицо государственного детского санатория в Одесской области обвиняют в злоупотреблении служебным положением при закупке почти 250 тонн каменного угля. По данным следствия, топливо было приобретено по завышенной цене, что нанесло государственному учреждению ущерб в размере более 1 млн грн.

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