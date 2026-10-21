Wydział Edukacji Okręgu Dniepr w Kijowskiej Administracji Państwowej zlecił spółce „Smart Universal Group” zakończenie budowy szkolnego schronu przy alei Myru 11. Wartość nowej umowy wynosi 129,51 mln UAH, a całkowite koszty budowy obiektu, przeznaczonego dla 741 osób, wyniosą około 289,89 mln UAH.

Spółka „Smart Universal Group” rozpoczęła budowę schronu jeszcze w 2024 roku. Jednak 31 sierpnia 2026 r. poprzednia umowa została rozwiązana, a do tego momentu wykonawcy wypłacono już 160,38 mln hrywien. Po korekcie projektu w celu zakończenia prac ogłoszono nowe zamówienie o wartości 129,51 mln hrywien.

Zgodnie z planem schron przeciwradiacyjny przy szkole nr 146 ma zostać ukończony do końca 2027 roku. Prace będą realizowane w dwóch etapach. Najpierw zakończona zostanie budowa obiektu i podłączenie go do istniejących sieci inżynieryjnych. Następnie przywrócony zostanie porządek na terenie oraz urządzone zostaną boiska sportowe.

Prace będą finansowane z budżetu Kijowa. Na rok 2026 przewidziano 33,28 mln hrywien, a na rok 2027 – kolejne 96,23 mln hrywien.

Projekt opracowała spółka „Inżynieryjna firma Arkon”. Pozytywną opinię ekspercką wydało przedsiębiorstwo państwowe „Państwowy Instytut Badawczo-Projektowo-Geodezyjny „NDIproektrekonstrukcja”, na czele którego stoi Matfej Kizimenko.

Cena umowna ma charakter dynamiczny i przewiduje 2,31 mln UAH na pokrycie ryzyka oraz 4,94 mln UAH na koszty inflacyjne. W dokumentacji przetargowej zamawiający ustalił jednakową dla wszystkich uczestników kwotę na pokrycie ryzyka — 2,31 mln UAH. Obowiązująca redakcja punktu 5.31 Wytycznych dotyczących ustalania wartości budowy na to pozwala, jednak sposób wykorzystania tych środków musi być określony w projekcie umowy o zamówienie publiczne.

Analiza kosztorysu wykazała, że niektóre materiały i urządzenia zostały uwzględnione po cenach znacznie przewyższających oferty dostawców dostępne w otwartych źródłach.

Drzwi metalowo-plastikowe zostały uwzględnione w kosztorysie po cenie 19 500 hrywien za metr kwadratowy. Tymczasem „Epicentrum” oferuje drzwi WDS za około 6 943 UAH za metr kwadratowy, a „Market Dveri” sprzedaje drzwi Rehau Euro 60 za 8 581 UAH za metr kwadratowy. W ten sposób podane ceny detaliczne są ponad dwukrotnie niższe od wartości szacunkowej.

Urządzenie przeciwwybuchowe UZS-25 wyceniono na 142 250 UAH za sztukę. Zgodnie z informacją uzyskaną telefonicznie od menedżerki firmy „Uni Metal”, podobne urządzenie sprzedaje się za 83 773 UAH — czyli o około 41% taniej.

Kolejna istotna różnica dotyczy zbiornika awaryjnego zapasu wody gaśniczej o pojemności 3 m³, który w kosztorysie wyceniono na 234 190 UAH za sztukę. Firma „Roto Europlast” oferuje zbiorniki przeciwpożarowe z tworzywa spożywczego w cenie od 26 000 do 33 300 UAH. „Komandor2000.ua” sprzedaje poziome i pionowe plastikowe zbiorniki na wodę w cenie od 20 616 do 34 932 hrywien. Jest to około 7–10 razy tańsze od wartości podanej w kosztorysie.

Podkład Ceresit CT 14 Tiefgrund wyceniono na 1 112 UAH za litr. Dla porównania, baza „Kub” oferuje ją po 778 UAH za litr, a „Budplatforma” – po 807 UAH. Różnica wynosi około 27–30%.

W kosztorysie zawyżono również koszt transportu tłucznia. Dostawa frakcji 20–40 mm na odległość 30 km została uwzględniona według stawki 30 UAH za metr sześcienny na kilometr, a frakcji 40–70 mm — 28 UAH za metr sześcienny na kilometr.

Jednocześnie monitorowanie przeprowadzone przez przedsiębiorstwo państwowe „NIRI” w obwodzie kijowskim wykazuje, że średni koszt transportu wywrotką na odległość do 30 km wynosi 8 hrywien za tonokilometr. Biorąc pod uwagę gęstość nasypową kruszywa wynoszącą 1,41–1,47 tony na metr sześcienny, odpowiada to około 11–12 UAH za przewóz metra sześciennego na kilometr — prawie trzykrotnie mniej niż zakładany koszt.

Poliuretanowy spoiwo Tetrapur 144 zostało uwzględnione w kosztorysie po cenie 422 hrywien za kilogram. Firma „Majsterfiber” sprzedaje je po 230 hrywien za kilogram, a „TNP Group Ukraine” — po 297 hrywien. Ceny dostawców są zatem 1,5–2 razy niższe.

Według wstępnych szacunków potencjalna nadpłata tylko za wymienione pozycje może przekroczyć 4 mln hrywien.

Pewne wątpliwości budzi koszt sprzętu medycznego. Mechaniczny ciśnieniomierz Bokang BK2001-3001 został uwzględniony w kosztorysie po cenie 6 472 hrywien za sztukę.

Jednocześnie na stronie „Tabletki.ua” oferują go za 520–664 hrywien, a „Medtechnika Life” sprzedaje podobne urządzenie za 590 hrywien. Tym samym podane ceny są około dziesięciokrotnie niższe od ceny w kosztorysie.

Ponadto do kosztorysu włączono stację pomp gaśniczych Fire-Set 2AGE 0.50T DPC o wartości 943 800 UAH za sztukę. Nie udało się zweryfikować zasadności tej ceny na podstawie dostępnych publicznych źródeł.

Szacunkowe wynagrodzenie jednego pracownika przy średnim stopniu kwalifikacji 3,8 wynosi 37 002 UAH. Dla porównania, średnia pensja w branży budowlanej według ofert pracy na portalu Work.ua w Kijowie sięga 50 000 UAH.

Spółka „Smart Universal Group” otrzymała zlecenie bez konkursu, ponieważ żaden inny uczestnik nie zgłosił się do przetargu otwartego.

Wymagania wobec potencjalnych wykonawców przewidywały przedłożenie oświadczeń o gotowości do wykonania prac bez zaliczki, a także wyrażenie zgody na odroczenie płatności na okres obowiązywania stanu wojennego oraz przez sześć miesięcy po jego zakończeniu lub zniesieniu.

Uczestnicy musieli również przedłożyć list gwarancyjny potwierdzający, że w przypadku wykrycia przez organy kontrolne zawyżenia wartości robót lub materiałów wykonawca w ciągu trzech dni roboczych sporządzi dokumenty w celu obniżenia wartości i zwróci zamawiającemu nadpłacone środki.

Jako analogiczne doświadczenie zamawiający wskazał budowę obiektu o podwójnym przeznaczeniu, posiadającego właściwości ochronne schronu przeciwpromieniotwórczego o klasie skutków nie niższej niż w bieżącym zamówieniu. Jednocześnie wartość prac wykonanych w ramach takiej umowy miała być nie mniejsza niż przewidywana wartość nowego przetargu.

Ponadto roczny dochód uczestnika za rok 2025 miał wynosić co najmniej 100% przewidywanej wartości zamówienia.

Na czele Wydziału Edukacji Rejonowej Administracji Państwowej w Dnieprze stoi Natalia Iwanina, która zasłynęła po skandalu związanym z zakupem bębnów i krajalnic do warzyw przeznaczonych do schronów. Przewodniczącym Rejonowej Administracji Państwowej w Dnieprze w Kijowie jest Andrij Paladij.

Spółką „Smart Universal Group”, zarejestrowaną w Irpieniu, jest właścicielką mieszkanka miasta Tetiana Hryszczenko, a firmą kieruje Olena Harkusza. Według danych systemu YouControl, do 2022 roku wśród współzałożycieli firmy znajdował się również Anton Mironczuk z Irpienia.

Przynajmniej do 2012 roku firma miała siedzibę w Buczy, a jej właścicielami byli Andrij Dułaniicki, Svitlana Kowalenko, Witalij Panaszczenko i Jurij Stoliarczuk.

Tetiana Hryszczenko jest zarejestrowana jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a jej głównym przedmiotem działalności jest „Wynajem samochodów i lekkich pojazdów silnikowych”. Jest ona również współwłaścicielką szeregu spółek wraz z Antonem Mironczukiem.

Według danych serwisu „KyivVlada” w 2015 roku Anton Mironczuk bezskutecznie kandydował do Rady Miejskiej w Irpieniu z ramienia partii „Nowe Oblicza”. Przewodniczącym tej formacji politycznej jest były burmistrz Irpienia Włodzimierz Karpłuk.

Od 2023 roku spółka „Smart Universal Group” otrzymała zamówienia publiczne wyłącznie w obwodzie kijowskim na łączną kwotę 1,62 mld hrywien. Najwięcej zamówień firma otrzymała od obecnego zamawiającego – Wydziału Edukacji Rady Rejonowej w Dnieprze.

Świadczą o tym dane systemu „Prozorro”.

Ponadto dyrektorka i była urzędniczka państwowego sanatorium dla dzieci w obwodzie odeskim są oskarżone o nadużycie stanowiska podczas zakupu prawie 250 ton węgla kamiennego. Według danych śledztwa paliwo zakupiono po zawyżonej cenie, powodując straty dla placówki państwowej w wysokości ponad 1 mln hrywien.

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