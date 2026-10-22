乌克兰的柴油价格可能每升再上涨3格里夫纳

如果全球燃油价格持续居高不下，未来七天内乌克兰的柴油价格每升可能再上涨2至3格里夫纳。 该专家指出，由于当前燃油价格高企，乌克兰国内的燃油需求已经出现下滑。

“我认为，目前有理由认为，如果国际市场价格持续居高不下，乌克兰的柴油价格在未来七天内可能会上涨，涨幅可能达到2至3格里夫纳。 我预计未来七天价格将呈现温和上涨趋势。因为柴油是我们国内最紧缺的产品，其价格涨幅也更为明显，”他表示。

据他介绍，由于本国的石油加工能力已被摧毁，乌克兰几乎完全依赖燃料进口。与此同时，欧洲市场正面临柴油和汽油短缺，而波斯湾局势的加剧也导致价格上涨。

奥梅尔琴科解释称，乌克兰贸易商不得不向欧洲供应商支付额外溢价，以确保燃料采购。此外，由于市场形势不稳定，价格中还计入了未来进一步上涨的风险。

尽管价格上涨，但乌克兰目前并未出现燃油短缺。该专家指出，需求下降恰恰是因为价格高企，而已签约的供应量是充足的。

“目前没有燃油短缺，因为高价导致需求下降。我们已签约的供应量足够。向部分前线地区运输存在困难。 最大的困难是加油站面临袭击威胁，俄罗斯早在今年夏天就已开始实施此类袭击。至于多瑙河沿岸地区，今年夏天情况就已十分严峻。但我认为这并非什么关键性问题，”奥梅尔琴科补充道。

值得注意的是，据“财政部”门户网站数据显示，目前柴油价格为每升103格里夫纳。



柴油价格上涨至109格里夫纳——截至10月22日乌克兰燃油价格。

乌克兰柴油和汽车燃气价格上涨：截至10月20日的加油站情况。

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