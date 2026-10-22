乌克兰制定了关于在科学领域应用人工智能的建议

乌克兰数字转型部与专家组共同制定了针对科研人员在研究和出版物中使用生成式人工智能的建议。

根据新规定，严禁科研人员将人工智能列为论文作者、捏造信息或利用算法对资格认定或资金资助作出决策， 而审稿人则不得将专家评估和稿件审查工作委托给神经网络。研究人员必须保持人类控制，并按照GAIDeT分类法披露AI使用的详细信息。

与此同时，算法在以下安全场景中是有用的：

来源：乌克兰数字转型部。

OpenAI 发布了数百篇由其内部人工智能模型生成的数学研究论文。 这并非通常意义上的解方程或帮助学生完成作业，而是涉及复杂数学领域的成果——在这些领域中，研究人员多年来一直在致力于解决未解难题。

谷歌宣布推出“AI co-scientist”（AI共同科学家），据该公司称，该人工智能旨在协助科学家提出假设并制定研究计划。 谷歌将其定位为一种发现新知识的方式，但专家认为，此类工具目前尚无法发挥作用。

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