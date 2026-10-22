Дизельное топливо в Украине может подорожать ещё на 3 гривны за литр

Стоимость дизельного топлива в Украине может вырасти ещё на 2–3 гривны за литр в течение ближайших семи дней, если мировые цены на топливо останутся высокими. Из-за нынешней дороговизны топлива спрос на него в Украине уже сократился, отметил эксперт.

«Думаю, что сейчас есть основания говорить о том, что цены на дизельное топливо в Украине могут повыситься в ближайшие семь дней, если цена на международных рынках будет оставаться высокой. Возможно, до 2–3 гривен. Я вижу траекторию умеренного роста в ближайшие семь дней. Потому что дизель у нас — самый дефицитный продукт, и цена на него растет более заметно», — сказал он.

По его словам, Украина почти полностью зависит от импорта топлива, поскольку собственные нефтеперерабатывающие мощности уничтожены. В то же время европейский рынок испытывает дефицит дизеля и бензина, а цены растут из-за обострения ситуации в Персидском заливе.

Омельченко пояснил, что украинским трейдерам приходится предлагать европейским поставщикам дополнительную премию, чтобы обеспечить закупки топлива. Кроме того, в цену закладываются риски дальнейшего подорожания из-за нестабильной ситуации на рынке.

При этом, несмотря на рост цен, дефицита топлива в Украине пока нет. Эксперт отметил, что спрос снизился именно из-за высокой стоимости, а законтрактованных объемов достаточно.

«Дефицита топлива на сегодняшний день нет, потому что снизился спрос из-за высоких цен. У нас достаточно законтрактованных объемов. Сложности с доставкой в некоторые прифронтовые регионы. Самая большая сложность — это угроза атак на АЗС, которые Россия начала еще летом. Что касается Дуная, то ситуация еще летом была сложной. Думаю, что это не является какой-то критической проблемой», — добавил Омельченко.

Отметим, что, по данным портала «Минфин», стоимость дизельного топлива в настоящее время составляет 103 грн за литр.



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