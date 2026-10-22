Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła odwołanie Romana Bodnara ze stanowiska przewodniczącego rejonowej administracji państwowej w Iwano-Frankiwsku. Informację tę przekazał 22 października przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej Taras Melniczuk.

Wołodymyr Zełenski mianował Romana Bodnara na stanowisko szefa rejonowej administracji państwowej w listopadzie 2024 roku. Wcześniej pełnił on funkcję doradcy przewodniczącego Iwano-Frankińskiej obwodowej administracji wojskowej.

Bodnar posiada stopień majora Sił Zbrojnych Ukrainy i służył w 109. oddzielnym batalionie górsko-szturmowym brygady „Edelweiss”. Został odznaczony Orderem Bogdana Chmielnickiego trzech stopni oraz medalem „Za służbę wojskową dla Ukrainy”.

Nie wiadomo jeszcze, kto obejmie stanowisko przewodniczącego Iwano-Frankińskiej Rady Administracji Okręgowej po jego odejściu.

Źródło: Taras Melnychuk.

Rada Ministrów podjęła decyzje kadrowe dotyczące kierownictwa Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy. Rząd zwolnił ze stanowisk trzech zastępców przewodniczącego Państwowej Służby Podatkowej — Serhija Lisejuka, Andrijego Trotska oraz Teodozję Czernecką. Jednocześnie nową zastępczynią przewodniczącego służby mianowano Halyna Waszekę.

Rada Ministrów Ukrainy przeprowadziła zmiany kadrowe w szeregu ministerstw i agencji państwowych. Rząd podjął decyzję o zwolnieniu pięciu urzędników oraz mianowaniu kolejnych czterech na nowe stanowiska, w tym stanowiska kierownicze.

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