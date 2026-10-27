Ukrainiec, który zyskał sławę w Rosji: z czego znany jest bloger Ihor Syniak

Kontrowersyjny bloger Ihor Syniak zyskał sławę dzięki udziałowi w rosyjskich programach telewizyjnych oraz karierze muzycznej. Pochodzi z Kramatorska, a w trakcie swojej działalności wielokrotnie wypowiadał się w języku ukraińskim, a nawet wykonywał w nim piosenki.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji bloger wyjechał z Federacji Rosyjskiej do Francji. Obecnie kontynuuje tam swoją karierę w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, bloger znany jest z głośnych skandali, przez które wielokrotnie narażał się na krytykę w mediach społecznościowych. Na przykład niedawno bratanek rudowłosego członka zespołu „Ivanushki International”, Siergiej Grigoriew-Apollonow, oraz Ihor Syniak nagrali cover piosenki „Jedna kalina” Sofii Rotaru.

Kim jest Igor Syniak

Bloger urodził się w Kramatorsku, ale jeszcze w dzieciństwie przeniósł się wraz z rodzicami do Rosji. Wielką sławę zyskał dzięki udziałowi w rosyjskich programach telewizyjnych oraz karierze muzycznej. Nawiasem mówiąc, Igor nadal posiada obywatelstwo i paszport państwa-agresora.

W 2022 roku, po wybuchu wojny na pełną skalę, Igor wyjechał z Rosji i obecnie mieszka w Paryżu. Jednak bloger nie zerwał umów z gwiazdami z Rosji i przez długi czas milczał na temat agresji okupantów wobec Ukrainy.

Efektowne stylizacje

Sinyak znany jest z krzykliwych stylizacji, w których pojawia się publicznie. Wychodzi na miasto w damskich sukienkach i z akcesoriami, z makijażem i długimi włosami. Ponadto Igor często dzieli się w sieci zakupami markowych rzeczy – biżuterii i torebek Chanel, Louis Vuitton i innych.

Ponadto Siniak rozwija karierę muzyczną i aktywnie wydaje utwory oraz teledyski, a także występuje przed publicznością.

Stanowisko w sprawie wojny

Siniak długo milczał na temat wojny i tłumaczył to obawami związanymi z rosyjskim prawem. Według niego nie jest gotowy, by publicznie poprzeć Ukrainę i nazwać inwazję „wojną”, ponieważ obawia się postępowania karnego w Rosji. Jednak dopiero później Ihor nazwał to wszystko „pieprzoną katastrofą”.

Zniszczony dom w Kramatorsku

W lipcu 2026 roku Siniak poinformował, że w wyniku uderzenia rakietowego zniszczony został jego dom w Kramatorsku, który należał do rodziców blogera. Mama i tata Igora nie ucierpieli, ponieważ w czasie ataku przebywali poza granicami Ukrainy.

„Dosłownie godzinę temu rakieta uderzyła w dom moich rodziców na Ukrainie. Z domu praktycznie nic nie zostało. Moi rodzice mają się dobrze, nie są na Ukrainie. Niech ta przeklęta wojna zostanie przeklęta” – napisał Siniak w mediach społecznościowych.

Wtedy matka blogera nagrała film, w którym ze łzami w oczach poinformowała o utracie jedynej nieruchomości.

„Teraz oficjalnie jesteśmy bezdomni. Nie zostało nic. Nawet zdjęć. Brakuje mi słów. Jakże mi przykro” – powiedziała kobieta.

Siniak zaczął mówić po ukraińsku

Niedawno bloger niespodziewanie zacytował przed kamerą legendarne powitanie prowadzącej program „Revizor”: „Witamy was, przyjaciele, i wam, wrogowie, cześć”. Potem mówił dalej po rosyjsku.

Skandal z piosenką „Jedna kalina”

Użytkownicy sieci byli oburzeni niedawnym wybrykiem blogera. Tak więc bratanek rudowłosego członka zespołu „Ivanushki International”, Siergiej Grigoriew-Apollonow, oraz Ihor Syniak zaśpiewali piosenkę „Jedna kalina”, którą wykonywała Sofia Rotaru.

Nie przetłumaczyli tego hitu, tylko wykonali go w języku ukraińskim. Publiczność w sali podśpiewywała blogerom i oklaskiwała ich.

Szybko zareagował na to ukraiński producent Rusłan Kwinta. Kompozytor oskarżył duet o zbezczeszczenie piosenki. Według niego nie udzielił żadnych zezwoleń na publiczne wykonanie utworu.

Następnie Siergiej Grigoriew-Apollonow odpowiedział Kwincie. Według blogera w Niemczech covery są licencjonowane przez organizację GEMA, dlatego nie jest potrzebna osobna zgoda autora — organizatorzy płacą opłaty, a pieniądze trafiają do właściciela praw autorskich. Ponadto dodał, że chce, aby dobre piosenki, takie jak „Jedna kalina”, nadal rozbrzmiewały na całym świecie.

Włamanie w Paryżu

Na początku 2026 roku doszło do napadu na mieszkanie Sinyaka w Paryżu. Dwóch sprawców wyważyło drzwi i wtargnęło do mieszkania. Jak opowiadał bloger, wszystko było zaplanowane, ponieważ napastnicy wiedzieli, gdzie dokładnie przechowywane są cenne przedmioty.

Ponadto Igor twierdził, że rzekomo jeden z bandytów trzymał mu nóż przy gardle, podczas gdy drugi zabierał torby i biżuterię.

„Dwóch uzbrojonych mężczyzn o ciemnej karnacji wtargnęło w nocy do mojego mieszkania. Dosłownie w ciągu kilku sekund wyłamali drzwi i wpadli do mieszkania. Jeden z nich trzymał nóż przy mojej szyi, podczas gdy drugi wynosił wszystko z mieszkania. Napad został w 100% popełniony na podstawie wskazówek, ponieważ złodzieje wiedzieli, w którym pokoju znajdują się torby i biżuteria” – opowiadał Siniak.

Informacje na ten temat pojawiły się w artykule magazynu „Focus”.

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