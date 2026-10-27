以标新立异著称的博主伊戈尔·西尼亚克因参加俄罗斯电视节目及发展音乐事业而走红。他来自克拉马托尔斯克，在职业生涯中曾多次使用乌克兰语交流，甚至用乌克兰语演唱过歌曲。

在俄罗斯发动全面入侵后，这位博主从俄罗斯前往法国。目前，他仍在那里继续发展自己的社交媒体事业。

有趣的是，这位博主因卷入多起轰动性丑闻而闻名，这些事件曾多次使他在社交媒体上招致批评。 例如，不久前，“伊万努什基国际”乐队中“红发”成员的侄子谢尔盖·格里戈里耶夫-阿波罗诺夫与伊戈尔·西尼亚克翻唱了索菲娅·罗塔鲁的歌曲《一株山楂》。

伊戈尔·西尼亚克是谁

这位博主出生于克拉马托尔斯克，但童年时便随父母移居俄罗斯。他通过参加俄罗斯电视节目和音乐事业声名鹊起。顺便提一句，伊戈尔至今仍持有侵略国的国籍和护照。

2022年全面战争爆发后，伊戈尔离开了俄罗斯，目前居住在巴黎。然而，这位博主并未解除与俄罗斯明星的合约，且长期对占领者对乌克兰的侵略保持沉默。

张扬的造型

“西尼亚克”以在公开场合穿着醒目的服装而闻名。他身着女装和配饰、化着妆、留着长发出现在公众视野中。 此外，伊戈尔还经常在网上分享自己购买的名牌物品——香奈儿、路易威登等品牌的珠宝和包包。

此外，西尼亚克还在发展音乐事业，积极发布歌曲和MV，并进行现场演出。

对战争的立场

西尼亚克长期对战争保持沉默，并解释称这是出于对俄罗斯法律的担忧。据他所说，他不愿公开支持乌克兰，也不愿将入侵称为“战争”，因为害怕在俄罗斯面临刑事起诉。 不过，后来伊戈尔将这一切称为“一团糟”。

克拉马托尔斯克被毁的住宅

2026年7月，西尼亚克透露，位于克拉马托尔斯克、属于他父母的住宅在一次导弹袭击中被摧毁。伊戈尔的父母并未受伤，因为袭击发生时他们身处乌克兰境外。

“就在一小时前，一枚导弹击中了我父母在乌克兰的房子。房子几乎被夷为平地。我父母平安无事，他们不在乌克兰。愿这场该死的战争被诅咒，”西尼亚克在社交媒体上写道。

随后，这位博主的母亲录制了一段视频，她含泪讲述了失去家中唯一房产的遭遇。

“现在我们正式无家可归了。什么都没剩下。连照片都没有。我无言以对。真可惜，”这位女士说道。

西尼亚克开始用乌克兰语说话

最近，这位博主突然对着镜头引用了《审计官》节目主持人那句传奇的问候语：“朋友们，我们向你们致以问候；敌人，你们好。”此后，他继续用俄语发言。

《一株山楂》风波

网民们对这位博主最近的举动感到愤慨。 “伊万舒基国际”乐队红发成员的侄子谢尔盖·格里戈里耶夫-阿波罗诺夫与伊戈尔·西尼亚克共同演唱了索菲娅·罗塔鲁的经典歌曲《一株山楂》。

他们并未将这首热门歌曲翻译成乌克兰语，而是直接用乌克兰语演唱。现场观众跟着博主们一起哼唱并鼓掌。

乌克兰制作人鲁斯兰·昆塔迅速对此作出回应。这位作曲家指责这对组合玷污了这首歌。据他称，他从未授权过任何公开演绎。

随后，谢尔盖·格里戈里耶夫-阿波罗诺夫对昆塔做出了回应。 这位博主认为，在德国，翻唱作品的授权由GEMA组织负责，因此无需获得作者的单独许可——活动组织方会缴纳版税，款项将直接支付给权利人。 此外，他还补充道，希望像《一株山楂》这样的好歌能继续在世界各地传唱。

巴黎入室抢劫案

2026年初，西尼亚克位于巴黎的公寓遭遇了抢劫。两名歹徒撬开房门闯入屋内。据这位博主描述，整起事件是经过精心策划的，因为歹徒清楚贵重物品的具体存放位置。

此外，伊戈尔声称，其中一名歹徒似乎将刀架在他的喉咙上，而另一名则抢走了他的包和珠宝首饰。

“两名持械的深肤色男子深夜闯入我家。他们仅用几秒钟就撬开房门冲进了公寓。 其中一人用刀抵住我的喉咙，另一人则将屋内所有物品搬走。 这起抢劫案100%是有人通风报信，因为劫匪清楚包和珠宝首饰放在哪个房间里，”西尼亚克说道。

《焦点》杂志的报道中提到了这一点。

需要提醒的是，俄罗斯博主翻唱了罗塔鲁的热门歌曲，该歌曲的作曲家要求对方作出解释。

俄罗斯博主们在库皮扬斯克提前埋葬了本国军人。

乌克兰博主基里尔·阿库拉特尼在前线阵亡





关注我们在