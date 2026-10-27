Украинец, прославившийся в России: чем известен блогер Игорь Синяк

Эпатажный блогер Игорь Синяк стал известен благодаря участию в российских телешоу и развитию музыкальной карьеры. Он родом из Краматорска, и на протяжении своей деятельности неоднократно общался на украинском языке и даже исполнял на нём песни.

После начала полномасштабного вторжения России блогер уехал из РФ во Францию. Сейчас он продолжает развивать там свою карьеру в социальных сетях.

Интересно, что блогер известен громкими скандалами, из-за которых неоднократно подвергался критике в соцсетях. Например, недавно племянник рыжего из группы «Иванушки International» Сергей Григорьев-Аполлонов и Игорь Синяк перепели песню «Одну калину» Софии Ротару.

Кто такой Игорь Синяк

Блогер родился в Краматорске, но ещё в детстве переехал вместе с родителями в Россию. Большую славу он приобрел благодаря участию в телешоу РФ и музыкальной карьере. Кстати, Игорь до сих пор имеет гражданство и паспорт государства-агрессора.

В 2022 году после начала полномасштабной войны Игорь уехал из России и сейчас проживает в Париже. Однако блогер не расторг контракты со звездами РФ и долгое время замалчивал агрессию оккупантов против Украины.

Эпатажные образы

Синяк известен своими яркими нарядами, в которых появляется на публике. Он выходит в свет в женских платьях и аксессуарах, с макияжем и длинными волосами. Также Игорь часто делится в сети покупками брендовых вещей — украшений и сумок Chanel, Louis Vuitton и других.

Кроме того, Синяк развивает музыкальную карьеру и активно выпускает песни и клипы, а также выступает перед публикой.

Позиция по поводу войны

Синяк долгое время умалчивал о войне и объяснял это опасениями по поводу российского законодательства. По его словам, он не готов публично поддержать Украину и называть вторжение «войной», поскольку боится уголовного преследования в РФ. Впрочем, лишь спустя время Игорь назвал всё это «п*здецом».

Разрушенный дом в Краматорске

В июле 2026 года Синяк сообщил, что в результате ракетного удара был разрушен его дом в Краматорске, принадлежавший родителям блогера. Мама и папа Игоря не пострадали, поскольку во время атаки находились за пределами Украины.

«Буквально час назад ракета попала в дом моих родителей в Украине. От дома практически ничего не осталось. Мои родители в порядке, они не в Украине. Да будет проклята эта проклятая война», — рассказывал Синяк в соцсети.

Тогда мать блогера записала видео, в котором со слезами на глазах сообщила о потере единственной недвижимости.

«Теперь мы официально бездомные. Даже ничего не осталось. Даже фотографий. У меня нет слов. Как жаль», – заявила женщина.

Синяк заговорил на украинском

Недавно блогер неожиданно процитировал на камеру легендарное приветствие ведущей «Ревизора»: «Приветствуем вас, друзья, и вам, враги, привет». После этого он продолжил говорить на русском.

Скандал с «Одной калиной»

Пользователи сети возмутились недавней выходкой блогера. Так, племянник рыжего из группы «Иванушки International» Сергей Григорьев-Аполлонов и Игорь Синяк спели песню «Одна калина», которую исполняла София Ротару.

Они не перевели хит и исполнили его на украинском языке. Присутствующие в зале подпевали блогерам и аплодировали.

На это быстро отреагировал украинский продюсер Руслан Квинта. Композитор обвинил дуэт в осквернении песни. По его словам, он не давал никаких разрешений на публичное исполнение.

Впоследствии Сергей Григорьев-Аполлонов ответил Квинте. По мнению блогера, в Германии каверы лицензируются через организацию GEMA, поэтому отдельного разрешения автора не требуется — организаторы выплачивают отчисления, и деньги поступают правообладателю. К тому же он добавил, что хочет, чтобы хорошие песни, такие как «Одна калина», продолжали звучать по всему миру.

Ограбление в Париже

В начале 2026 года квартиру Синяка в Париже ограбили. Двое злоумышленников выломали дверь и ворвались в жилище. Как рассказывал блогер, всё было спланировано, поскольку нападавшие знали, где именно хранятся ценные вещи.

К тому же Игорь заявлял, что якобы один из бандитов приставил нож к его горлу, пока другой забирал сумки и ювелирные изделия.

«Двое вооруженных темнокожих парней ворвались ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунд выломали дверь и ворвались в квартиру. Один из них приставил нож к моему горлу, пока второй выносил все из квартиры. Ограбление на 100% было совершено по наводке, потому что грабители знали, в какой комнате находятся сумки и ювелирные изделия», — рассказывал Синяк.

Об этом говорится в материале издания «Фокус».

Напомним, что российские блогеры исполнили хит Ротару, композитор песни требует объяснений.

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