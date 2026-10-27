Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawia z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem i premierem Norwegii Jonasem Garem Sterem po ich rozmowach z Władimirem Putinem. Poinformowało o tym Biuro Prezydenta Ukrainy.

Informację tę przekazał doradca prezydenta Dmytro Litwin, jak podaje „Suspilne”.

Według jego słów głowa państwa prowadzi obecnie rozmowę z prezydentem Finlandii i premierem Norwegii na temat wyników ich rozmów z Putinem.

Przypomnijmy, że Sibiga wyjaśnił, dlaczego poważne rozmowy z Rosją są na razie niemożliwe.

Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Uszakow oświadczył również, że Rosja, USA i Chiny rozpoczęły przygotowania do trójstronnego spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Według słów doradcy Putina Moskwa, Waszyngton i Pekin są rzekomo już gotowe do jego przeprowadzenia.

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