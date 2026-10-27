Zelenski prowadzi rozmowy ze Stubbem i Sterem po ich spotkaniu z Putinem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawia z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem i premierem Norwegii Jonasem Garem Sterem po ich rozmowach z Władimirem Putinem. Poinformowało o tym Biuro Prezydenta Ukrainy.
Informację tę przekazał doradca prezydenta Dmytro Litwin, jak podaje „Suspilne”.
Według jego słów głowa państwa prowadzi obecnie rozmowę z prezydentem Finlandii i premierem Norwegii na temat wyników ich rozmów z Putinem.
Przypomnijmy, że Sibiga wyjaśnił, dlaczego poważne rozmowy z Rosją są na razie niemożliwe.
Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją.
Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.
Uszakow oświadczył również, że Rosja, USA i Chiny rozpoczęły przygotowania do trójstronnego spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Według słów doradcy Putina Moskwa, Waszyngton i Pekin są rzekomo już gotowe do jego przeprowadzenia.