Зеленский ведет переговоры со Стуббом и Стере после их беседы с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский беседует с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере после их переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин, передает «Суспильне».

По его словам, сейчас глава государства беседует с президентом Финляндии и премьером Норвегии по итогам их диалога с Путиным.

Напомним, Сибига объяснил, почему серьезные переговоры с Россией пока невозможны.

Ранее Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией.

До этого помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Также Ушаков заявил, что Россия, США и Китай начали готовить трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника Путина, Москва, Вашингтон и Пекин якобы уже готовы к ее проведению.

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