11-letni Roman stracił mamę w wyniku rosyjskiego ostrzału, Rostysław uciekł z okupowanego terytorium, by nie walczyć przeciwko Ukrainie, a Nikita przeżył rosyjską okupację.

Trzech ukraińskich chłopców, których dzieciństwo i młodość zmieniła wojna, obejrzało w Mediolanie mecz „Szachtara” z „Interem” w Lidze Mistrzów. Przed meczem podzielili się swoimi historiami, opowiadając o tym, co przeżyli w wyniku rosyjskiej agresji.

Możliwość obejrzenia meczu i opowiedzenia swoich historii

Przed meczem Ligi Mistrzów na stadionie w Mediolanie pojawili się trzej Ukraińcy, którzy przeżyli rosyjską agresję. Roman, Rostysław i Nikita przyjechali do Włoch, aby przeżyć pozytywne emocje. Młodzi mężczyźni mieli również okazję opowiedzieć swoje historie międzynarodowej publiczności.

Organizatorzy wyjazdu mają nadzieję, że te relacje pomogą innym Ukraińcom opuścić terytoria okupowane i przenieść się do bezpieczniejszych regionów.

Roman przeżył ostrzał i powrócił do muzyki

11-letni Roman stracił mamę w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 14 lipca 2022 roku. Chłopiec miał wtedy zaledwie siedem lat. Sam odniósł ciężkie obrażenia, przez dwa tygodnie pozostawał w śpiączce, a następnie w niemieckim Dreźnie przeszedł 37 operacji.

W wyniku wybuchu chłopiec doznał oparzeń twarzy i czaszki. Lekarze zrekonstruowali również ścięgna w jego rękach, aby mógł ponownie grać na akordeonie. To właśnie ojciec nauczył Romana gry na tym instrumencie. Po odniesieniu ran chłopiec nie mógł grać przez trzy lata, ale w końcu powrócił do muzyki i zaczął wygrywać międzynarodowe konkursy dla młodych akordeonistów.

Roman marzy o odwiedzeniu włoskiego miasta Castel Fidardo, znanego z produkcji akordeonów. W grudniu 2027 roku ma tam być gotowy jego indywidualnie wykonany instrument, który planuje odebrać wraz z ojcem.

Chłopak stał się również zagorzałym kibicem „Szachtara”. Mieszka we Lwowie, gdzie drużyna trenuje i rozgrywa mecze mistrzostw Ukrainy, i zaprzyjaźnił się z piłkarzami klubu.

„To, że tu jesteś, dodaje nam sił” – zwrócił się do Romana główny trener „Szachtara” Arda Turan podczas konferencji prasowej przed meczem.

Sam chłopak jest przekonany, że piłka nożna może pomóc ukraińskim dzieciom, bo mecze oglądają miliony ludzi. Zaproponował nawet organizowanie zbiórek pieniędzy na leki.

Uciekł z okupowanego terytorium, by nie walczyć przeciwko Ukrainie

19-letni Rostysław pochodzi z małej wsi niedaleko Zaporoża. Rosyjskie wojska zajęły jego miejscowość w lutym 2022 roku, kiedy chłopak miał 14 lat.

Jak twierdzi, miejscowi mieszkańcy pozostawali bez jedzenia i wody, a władze okupacyjne próbowały zamiast tego wciągać dzieci do nauki według rosyjskiego programu. Nastolatków zbierano z okolicznych wsi i wysyłano do klas, gdzie nadzorowali ich uzbrojeni żołnierze.

Rostysław opowiedział, że uczniom pokazywano propagandowe filmy, w których okupację Mariupola przedstawiano jako „wyzwolenie”. Jednocześnie zabroniono mówienia po ukraińsku w miejscach publicznych.

W 2025 roku, gdy zbliżał się wiek poborowy, chłopak wraz z rodziną zdołał wyjechać dzięki pomocy Czerwonego Krzyża. Obawiał się, że mogą go zmusić do walki przeciwko własnemu krajowi.

Obecnie Rostysław mieszka we Lwowie i próbuje zacząć życie od nowa. Jednocześnie przyznaje, że doświadczenia z trzyletniej okupacji nadal wpływają na jego stan psychiczny.

Stracił kontakt z przyjaciółmi z powodu okupacji

18-letni Nikita przeżył okupację swojej wsi w obwodzie chersońskim. Rosyjscy żołnierze zajmowali opuszczone domy, pili alkohol i strzelali do siebie nawzajem, narażając na niebezpieczeństwo ludność cywilną.

Aby przetrwać, rodzina uprawiała niewielką działkę. W czerwcu 2025 roku Nikita zdołał wyjechać wraz z mamą, bratem i kuzynem. Obecnie mieszka w Kijowie i pracuje w pizzerii.

Chłopak opowiedział, że stracił kontakt z wieloma przyjaciółmi: część wyjechała do Europy, inni zostali na terytoriach okupowanych.

Przed wybuchem wojny na pełną skalę Nikita nie interesował się piłką nożną, ale z czasem stał się kibicem „Szachtara”. Wyjazd do Mediolanu dał mu możliwość opowiedzenia międzynarodowej publiczności o swoich przeżyciach.

Informację tę podaje włoska gazeta „La Repubblica”.

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