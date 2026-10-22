“矿工”队让三位少年圆了梦，他们的童年曾因战争而支离破碎

11岁的罗曼在俄罗斯炮击中失去了母亲，罗斯蒂斯拉夫为了不与乌克兰交战而逃离了被占领区，而尼基塔则经历了俄罗斯的占领。

这三位因战争而改变了童年和青春的乌克兰少年，在米兰现场观看了“矿工”队与“国际米兰”队的欧冠比赛。 赛前，他们分享了自己的故事，讲述了因俄罗斯侵略而经历的种种磨难。

观看比赛并讲述自身经历的机会

在米兰体育场举行的欧冠比赛前，三位经历过俄罗斯侵略的乌克兰人来到了现场。罗曼、罗斯蒂斯拉夫和尼基塔来到意大利，是为了获得积极的情感体验。 此外，这几位年轻人还获得了向国际观众讲述自身经历的机会。

此次行程的组织者希望，这些亲身经历能帮助其他乌克兰人离开被占领区，迁移到更安全的地区。

罗曼历经炮火洗礼，重拾音乐

11岁的罗曼在2022年7月14日俄罗斯的导弹袭击中失去了母亲。当时他只有七岁。 他本人也受了重伤，昏迷了两周，随后在德国德累斯顿接受了37次手术。

爆炸导致这名男孩面部和颅骨烧伤。医生还为他修复了双手的肌腱，以便他能重新演奏手风琴。正是父亲教会了罗曼演奏这种乐器。 受伤后，这名少年有三年无法演奏，但最终重返乐坛，并开始在国际青少年手风琴比赛中屡获殊荣。

罗曼梦想着去意大利的卡斯特尔菲达尔多市，那里以生产手风琴而闻名。2027年12月，他那把量身定制的手风琴将在那里制作完成，他计划和父亲一起去那里取回这把琴。

这名少年还成为了“矿工”队的忠实球迷。他居住在利沃夫——该队在此进行训练并参加乌克兰联赛的比赛——并与俱乐部的球员们成为了朋友。

“你的到来给了我们力量，”“矿工”队主教练阿尔达·图兰在赛前新闻发布会上对罗曼说道。

这名少年坚信，足球能够帮助乌克兰的孩子们，因为有数百万观众在观看比赛。他甚至提议组织筹款活动，为孩子们筹集购药资金。

为避免与乌克兰交战而逃离被占领区

19岁的罗斯蒂斯拉夫来自扎波罗热附近的一个小村庄。2022年2月，当他14岁时，俄罗斯军队占领了他的家乡。

据他所述，当地居民面临断粮断水，而占领当局却试图强迫孩子们按照俄罗斯课程体系接受教育。他们从周边村庄聚集起青少年，将他们送进教室，由全副武装的军人进行监视。

罗斯蒂斯拉夫透露，学生们被迫观看宣传视频，其中将马里乌波尔的占领描绘为“解放”。与此同时，在公共场合说乌克兰语被明令禁止。

2025年，随着征兵年龄临近，这名少年在红十字会的帮助下与家人成功逃离。他担心自己可能会被强迫去对抗自己的国家。

如今，罗斯蒂斯拉夫住在利沃夫，正努力开始新生活。但他坦言，三年占领期间的经历至今仍影响着他的心理状态。

因占领而与朋友失联

18岁的尼基塔经历了赫尔松州自己村庄被占领的遭遇。俄罗斯军人占据了废弃的房屋，酗酒并互相射击，使平民置身险境。

为了生存，全家靠耕种一小块土地维持生计。2025年6月，尼基塔终于得以与母亲、兄弟和一位表亲一起离开。现在他住在基辅，在一家披萨店工作。

这位年轻人表示，他与许多朋友失去了联系：一部分人去了欧洲，另一些人则留在了被占领区。

在全面战争爆发前，尼基塔对足球并不感兴趣，但后来他成为了“矿工”队的球迷。此次米兰之行让他有机会向国际观众讲述自己的亲身经历。

据意大利媒体《共和国报》（La Repubblica）报道。

国际米兰在欧冠比赛中以1:0战胜“矿工”，且全程处于少打一人的劣势——Interia Sport。

“矿工”在欧冠开赛前签下了热那亚后卫。

此前，顿涅茨克“矿工”已达成协议，将在切尔西的主场——伦敦“斯坦福桥”球场进行欧冠小组赛的四场主场比赛。 比赛能否如期举行取决于能否获得欧足联的必要监管批准。

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