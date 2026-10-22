«Шахтер» осуществил мечту трёх юношей, чьё детство разрушила война

11-летний Роман потерял маму в результате российского обстрела, Ростислав сбежал с оккупированной территории, чтобы не воевать против Украины, а Никита пережил российскую оккупацию.

Трое украинских юношей, чье детство и юность изменила война, посетили в Милане матч «Шахтера» против «Интера» в Лиге чемпионов. Перед игрой они поделились своими историями, рассказав о том, что им пришлось пережить из-за российской агрессии.

Возможность посетить матч и рассказать свои истории

Перед матчем Лиги чемпионов на стадионе в Милане оказались трое украинцев, переживших российскую агрессию. Роман, Ростислав и Никита приехали в Италию, чтобы получить положительные эмоции. Также юноши получили возможность рассказать свои истории международной аудитории.

Организаторы поездки надеются, что эти свидетельства помогут другим украинцам покинуть оккупированные территории и переехать в более безопасные регионы.

Роман пережил обстрел и вернулся к музыке

11-летний Роман потерял маму в результате российского ракетного удара 14 июля 2022 года. Тогда мальчику было всего семь лет. Сам он получил тяжкие ранения, две недели пробыл в коме, а впоследствии в немецком Дрездене перенес 37 операций.

В результате взрыва мальчик получил ожоги лица и черепа. Врачи также восстанавливали сухожилия на его руках, чтобы он мог снова играть на аккордеоне. Играть на этом инструменте Романа научил отец. После ранения мальчик не мог играть три года, но в конце концов вернулся к музыке и начал побеждать на международных конкурсах юных аккордеонистов.

Роман мечтает посетить итальянский город Кастельфидардо, известный производством аккордеонов. В декабре 2027 года там должен быть готов его изготовленный на заказ инструмент, который он планирует забрать вместе с отцом.

Парень также стал преданным болельщиком «Шахтера». Он живет во Львове, где команда тренируется и проводит матчи чемпионата Украины, и подружился с футболистами клуба.

«То, что ты здесь, придает нам сил», — обратился к Роману главный тренер «Шахтера» Арда Туран во время пресс-конференции перед матчем.

Сам парень убежден, что футбол может помочь украинским детям, ведь матчи смотрят миллионы людей. Он даже предложил организовывать сбор средств на лекарства.

Сбежал из зоны оккупации, чтобы не воевать против Украины

19-летний Ростислав родом из небольшого села недалеко от Запорожья. Российские войска оккупировали его населенный пункт в феврале 2022 года, когда парню было 14 лет.

По его словам, местные жители оставались без еды и воды, а оккупационные власти, напротив, пытались вовлечь детей в обучение по российской программе. Подростков собирали из окрестных сел и отправляли в классы, где за ними присматривали вооруженные военные.

Ростислав рассказал, что школьникам показывали пропагандистские видео, в которых оккупацию Мариуполя представляли как «освобождение». При этом говорить на украинском языке в общественных местах запрещали.

В 2025 году, когда приблизился призывной возраст, парень вместе с семьёй смог уехать с помощью Красного Креста. Он опасался, что его могут заставить воевать против собственной страны.

Сейчас Ростислав живёт во Львове и пытается начать жизнь заново. В то же время он признаётся, что пережитое во время трёхлетней оккупации до сих пор влияет на его психологическое состояние.

Потерял связь с друзьями из-за оккупации

18-летний Никита пережил оккупацию своего села в Херсонской области. Российские военные заселялись в заброшенные дома, употребляли алкоголь и стреляли друг в друга, подвергая опасности мирных жителей.

Чтобы выжить, семья возделывала небольшой земельный участок. В июне 2025 года Никита смог уехать вместе с мамой, братом и двоюродным братом. Сейчас он живет в Киеве и работает в пиццерии.

Парень рассказал, что потерял связь со многими друзьями: часть уехала в Европу, другие остались на оккупированных территориях.

До полномасштабной войны Никита не интересовался футболом, но впоследствии стал болельщиком «Шахтера». Поездка в Милан дала ему возможность рассказать международной аудитории о пережитом.

Об этом сообщается со ссылкой на итальянское издание La Repubblica.

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