Iryna Soponaru opuściła Kijów wraz z mężem z powodu ostrzałów i przerw w dostawach prądu

Ukraińska aktorka i gwiazda programów rozrywkowych Iryna Soponaru wraz z mężem Rizem niespodziewanie opuściła Kijów i przeniosła się do innego miasta. Artystka wyjaśniła, że przyczyną tej decyzji były ciągłe rosyjskie ostrzały oraz przerwy w dostawach prądu.

Według Soponaru, z powodu napiętej sytuacji zaczęła cierpieć na bezsenność, a nawet rozważała zwrócenie się o pomoc do psychologa.

Jak twierdzi gwiazda, decyzja o przeprowadzce nie przyszła ich rodzinie łatwo, ponieważ wcale nie chcieli opuszczać swojego domu.



Małżonkowie starali się wytrzymać do ostatniej chwili, pomimo trudnej sytuacji w stolicy. Jednak ciągły stres i brak normalnego odpoczynku dały o sobie znać.

„Razem z Rizem trzymaliśmy się, jak długo tylko mogliśmy. Ale mniej więcej od sierpnia, kiedy zaczęły nas nawiedzać koszmary, już od kilku tygodni nie śpimy normalnie” – wyznała Soponaru.

Aktorka dodała, że jej stan emocjonalny był tak wyczerpany, że poważnie rozważała możliwość leczenia farmakologicznego.

„Zaczęłam tracić rozum, myślałam nawet o wizycie u psychologa, może powinnam zażywać jakieś leki. Okazało się, że po prostu musiałam się wyspać” – zauważyła z humorem gwiazda.

Teraz Iryna i Riz urządzają się w rodzinnym mieście aktorki – Czerniowcach. To właśnie tam zakochani planują spędzić całą zimę, aby przeczekać najtrudniejszy okres przerw w dostawach prądu w bezpieczniejszych warunkach.

„Zdecydowaliśmy się na razie pojechać do Czerniowc, do rodziców. Do końca zimy na pewno tam będziemy. Nie wiem, co ma się zmienić wiosną, ale przynajmniej te straszne przerwy w dostawach prądu chcemy tam przeczekać”.

Gwiazda wraz z rodziną ma nadzieję powrócić do stolicy już wiosną. Soponaru doskonale zdaje sobie sprawę, że zagrożenie ostrzałem może nie zniknąć, jednak liczy przynajmniej na stabilniejszą sytuację z dostawami energii elektrycznej.

Artystka podzieliła się swoimi przeżyciami i planami na przyszłość podczas szczerej rozmowy w ramach projektu „

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