由于炮击和停电，伊琳娜·索波纳鲁与丈夫一同离开了基辅

乌克兰女演员兼喜剧节目明星伊琳娜·索波纳鲁与丈夫里兹意外地离开了基辅，搬到了另一座城市。这位女演员解释说，做出这一决定的原因是俄罗斯持续的炮击以及电力供应中断。

据索波纳鲁称，由于局势紧张，她开始饱受失眠之苦，甚至考虑过向心理医生寻求帮助。

这位明星表示，搬迁的决定对他们的家庭来说极其艰难，因为他们根本不想离开自己的家。



尽管首都局势严峻，这对夫妇仍试图坚持到最后一刻。 然而，持续的压力和缺乏正常的休息终于让他们不堪重负。

“我和里兹坚持了能坚持的极限。但大概从8月开始，噩梦变得非常频繁，我们已经好几周没能好好睡个觉了，”索波纳鲁坦言。

这位女演员补充道，她的情绪状态已极度疲惫，甚至认真考虑过接受药物治疗。

“我快要崩溃了，甚至考虑过找心理医生，想着也许需要吃点药。结果发现，我其实只是需要好好睡一觉，”这位名人幽默地说道。

如今，伊琳娜和瑞兹正在女演员的家乡——切尔诺夫策——安顿生活。这对恋人计划在那里度过整个冬天，以便在更安全的环境中熬过停电最严重的时期。

“我们决定暂时去切尔诺夫策和父母住在一起。整个冬天我们肯定都会待在那里。虽然不知道春天会有什么变化，但至少我们希望在那里熬过那些可怕的停电。”

这户明星家庭希望能在春天回到首都。索波纳鲁非常清楚，炮击的威胁可能不会消失，但她希望至少电力供应能变得更稳定一些。

这位女艺人在《

" data-mrf-recirculation="Article - Inline Link" data-mrf-link="

》节目中的一场坦诚对话中，分享了自己的心路历程和未来计划。

" cmp-ltrk="Article - Inline Link" cmp-ltrk-idx="0" mrfobservableid="860e4327-4bc6-48bb-a046-78257bcd9edf">与魅力独处

伊琳娜·索波纳鲁以一种有趣的方式庆祝了40岁生日，逗乐了网友。

女演员朱迪·丹奇表示，她无法再出演电影了——RMF24。

维多利亚·布利特科、雅娜·格卢申科以及《迪塞尔秀》的其他成员共同悼念了玛丽娜·波普拉夫斯卡娅。

关注我们在