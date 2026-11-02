乌克兰当局不会公布根据与俄罗斯达成的协议，从奥列什基克前往乌克兰控制区或俄罗斯联邦的人数官方数据。人权专员德米特罗·卢比涅茨透露了这一消息。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在新闻发布会上作出了上述表态。

人权专员表示，不公开统计数据的决定是为了保留在其他发生人道主义灾难的定居点中，继续运用这一已建立的人员救援机制的可能性。

“在我看来，我们在奥列什基所做的工作，是一个潜在的机制，我们可以将其应用于其他目前我国公民处于类似境遇的地区。 也就是说，人道主义灾难不仅发生在奥列什基，”卢比涅茨强调道。

他透露，目前在赫尔松州境内以及乌克兰其他地区，有几个居民点正处于激烈的战斗之中，事实上战线就贯穿于这些地区。

人权专员认为，这一已建立的机制有望为在此类条件下营救民众开辟新的可能性。

卢比涅茨还呼吁，不要将当前局势演变为关于“有多少人向哪个方向撤离”的较量。

“对我们而言，持续监督协议的执行情况至关重要。因此，无论是我还是俄方，都不会公布官方数据。我非常不希望此事演变为‘谁到谁那边撤离的人数更多’的问题。这自然不利于保持客观性。 你们已经看到了非乌克兰记者发布的零星报道，无需公布官方数据，也能得出自己的结论，”他指出。

此外，这位专员还介绍了成功遣返至乌克兰的各年龄段人员情况。其中最年长的是一位94岁的老人，而被疏散人员中最年轻的则是一名随父母一同回国的婴儿。

据卢宾采介绍，为这类公民安排安全舒适的行程需要额外规划，因为后勤路线相当复杂。

他补充道，对被疏散人员的援助工作在他们返回后并未结束。人权专员每天都会收到关于他们状况、身体状况及需求的报告，特别是每天早晚都会进行情况监测。

“据我所知，大家都对能回到乌克兰感到满意，”卢宾采总结道。

与此同时，这位专员补充道，在宠物主人的配合下，成功疏散了105只宠物，其中包括4只鹦鹉，据乌克兰通讯社记者报道。

乌克兰计划设立一个“从临时被占领土接回平民中心”。

需要提醒的是，奥列什基仍有部分民众希望撤离。

与此同时，梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出了回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民都已成功撤离，而对于那些留下来的人，当局已向其提供了人道主义援助。

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