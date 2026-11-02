Прокопенко связал информационную кампанию вокруг событий в Борщаговке с интересами РФ

Командующий группировкой войск «Азов», бригадный генерал Денис «Редис» Прокопенко заявил, что информационная кампания вокруг событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области отвечает интересам России. По его мнению, распространение сообщений об этой ситуации в информационном пространстве играет на руку стране-агрессору.

«Россияне заинтересованы в расколе украинского общества и вооруженных сил, дестабилизации ситуации в Украине и очернении образа военного. То, что происходит в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке, удовлетворяет все эти запросы россиян», — сказал он в видеообращении.

По словам Прокопенко, люди, которые не служат в армии и не помогают Силам обороны, занимаются в тылу саботажем, дискредитируя украинских военных и создавая выгодную для России картину.

«В этой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу», – подчеркнул командующий.

Как сообщалось, 2 ноября в соцсетях распространилась информация о якобы незаконном удержании людей в доме в Петропавловской Борщаговке, возле которого собрались местные жители. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что там удерживались военнослужащие, возвращенные в подразделения после СЗЧ, четверо из них госпитализированы. Глава МВД Иван Выговский поручил провести служебное расследование.

Глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Иван Выговский поручил начать служебное расследование событий в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, где находились военнослужащие Нацгвардии.

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.

Командующий Нацгвардией признал факт удержания вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.

Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

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