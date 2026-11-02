“亚速”部队集团指挥官、准将德尼斯·“雷迪斯”·普罗科彭科表示，围绕基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件展开的舆论宣传符合俄罗斯的利益。 他认为，在信息领域传播有关该事件的消息，正中侵略者下怀。

“俄罗斯人企图分裂乌克兰社会和军队，动摇乌克兰局势，并诋毁军人形象。 围绕彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件在信息空间中发生的一切，都满足了俄罗斯人的所有这些需求，”他在视频讲话中说道。

据普罗科彭科称，那些既不参军也不协助国防部队的人，正在后方从事破坏活动，诋毁乌克兰军人，并营造出对俄罗斯有利的舆论氛围。

“在这种情况下，要么在前线保卫国家，要么在后方支援前线，而不是制造挑衅、助长敌人的气焰，”这位指挥官强调道。

据此前报道，11月2日，社交媒体上流传着关于在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内据称非法拘禁人员的消息，当地居民已聚集在该房屋附近。 国民卫队指挥官亚历山大·皮夫嫩科表示，该处关押的是从特别军事行动中返回部队的军人，其中四人已被送医。内务部部长伊万·维吉夫斯基已下令对此事展开内部调查。

乌克兰内务部部长伊万·维吉夫斯基已下令就基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件展开内部调查，该地曾有国民卫队军人驻扎。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡，人群试图将动员入伍的士兵从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，从西北战区返回的士兵曾在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡被扣留。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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