普罗科彭科将围绕博尔沙吉夫卡事件展开的舆论宣传活动与俄罗斯联邦的利益联系在一起
“亚速”部队集团指挥官、准将德尼斯·“雷迪斯”·普罗科彭科表示，围绕基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件展开的舆论宣传符合俄罗斯的利益。 他认为，在信息领域传播有关该事件的消息，正中侵略者下怀。
“俄罗斯人企图分裂乌克兰社会和军队，动摇乌克兰局势，并诋毁军人形象。 围绕彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件在信息空间中发生的一切，都满足了俄罗斯人的所有这些需求，”他在视频讲话中说道。
据普罗科彭科称，那些既不参军也不协助国防部队的人，正在后方从事破坏活动，诋毁乌克兰军人，并营造出对俄罗斯有利的舆论氛围。
“在这种情况下，要么在前线保卫国家，要么在后方支援前线，而不是制造挑衅、助长敌人的气焰，”这位指挥官强调道。
据此前报道，11月2日，社交媒体上流传着关于在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内据称非法拘禁人员的消息，当地居民已聚集在该房屋附近。 国民卫队指挥官亚历山大·皮夫嫩科表示，该处关押的是从特别军事行动中返回部队的军人，其中四人已被送医。内务部部长伊万·维吉夫斯基已下令对此事展开内部调查。
乌克兰内务部部长伊万·维吉夫斯基已下令就基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件展开内部调查，该地曾有国民卫队军人驻扎。
视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡，人群试图将动员入伍的士兵从大巴上解救出来。
国民卫队指挥官承认，从西北战区返回的士兵曾在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡被扣留。
视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。
回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。