Олега Бовкуна назначили новым командиром 112-й бригады ТрО

В 112-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ представили нового командира. Подразделение возглавил полковник Олег Бовкун.

Об этом сообщили 3 ноября на странице 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Начальник Регионального управления Сил ТрО «Север» полковник Дмитрий Синявский представил личному составу бригады нового командира.

«Олег Петрович принадлежит к поколению украинских офицеров, чей профессиональный путь в Вооруженных Силах Украины начался в 2010 году и формировался в условиях российско-украинской войны. Полковник Бовкун с самого начала военной карьеры прошел все командные должности от командира взвода до командира батальона в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады „Эдельвейс“», — говорится в сообщении.

С 2025 года Олег Бовкун занимал должность заместителя командира 113-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ. Также он прошел обучение офицеров объединенных штабов в Национальном университете обороны Украины.

«Война продолжается с 2014 года, и именно в её условиях происходило становление нового поколения украинского офицерского корпуса. Это люди, которые получали военное образование и одновременно приобретали практический опыт в условиях боевых действий.

Их опыт — это опыт современной войны, которая постоянно меняет требования к управлению войсками, планированию и принятию решений. Чрезвычайно важно, что такие молодые, но опытные боевые офицеры сегодня становятся во главе бригад, выполняющих задачи по всей линии фронта», — отметили в бригаде.

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