Во Львове бабушка погибшего украинского военнослужащего через суд добилась назначения единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн. Львовский окружной административный суд отменил решение комиссии Министерства обороны об отказе в выплате и обязал ведомство перечислить ей средства.

Как указано в судебном решении, обнародованном в октябре 2026 года, иск подала бабушка старшего солдата, погибшего в июле 2022 года во время боев на территории Бахмутского района Донецкой области. Военный был сиротой, а бабушка заботилась о нем с 1997 года.

Бабушка солдата обратилась в Стрыйский городской и районный суд Львовской области и получила необходимое решение, но после этого комиссия отказала ей в назначении выплаты в связи с гибелью внука. Жительница Львовской области считает решение противоправным и обратилась в суд.

Представитель ответчика сообщил, что комиссия отказала в назначении указанной выплаты, поскольку судебное решение подтвердило лишь факт совместного проживания одной семьей, однако не установило факта ведения совместного хозяйства и наличия взаимных прав и обязанностей, либо пребывания на иждивении погибшего в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Адвокат истицы подчеркнул, что без подтверждения совместного проживания суд по закону не имел бы права установить факт проживания именно «одной семьей».

Это дело рассмотрела судья Наталья Сидор, которая изучила все материалы и аргументы сторон.

«Внук и бабушка проживали вместе, вели совместную жизнь, бабушка заботилась о внуке после смерти его родителей до его совершеннолетия, а впоследствии, в силу преклонного возраста, ухаживать за бабушкой начал покойный внук, который проживал вместе с ней, занимался хозяйством, покупал продукты питания, лекарства, оплачивал коммунальные услуги, заботился о благоустройстве в доме. Таким образом, данным решением подтверждается тот факт, что истица является членом семьи погибшего военнослужащего», — указано в решении суда.

Судья полностью удовлетворила иск бабушки погибшего военного и обязала Минобороны назначить и начислить ей единовременную выплату. Решение ещё можно обжаловать.

Решение было опубликовано в судебном реестре в октябре 2026 года.

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