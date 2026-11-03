We Lwowie babcia poległego ukraińskiego żołnierza wywalczyła w sądzie przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej w wysokości 15 mln hrywien. Lwowski Okręgowy Sąd Administracyjny uchylił decyzję komisji Ministerstwa Obrony o odmowie wypłaty i zobowiązał resort do przekazania jej środków.

Jak wskazano w orzeczeniu sądowym ogłoszonym w październiku 2026 roku, pozew złożyła babcia starszego szeregowego, który zginął w lipcu 2022 roku podczas walk na terenie rejonu Bachmutu w obwodzie donieckim. Żołnierz był sierotą, a babcia opiekowała się nim od 1997 roku.

Babcia żołnierza zwróciła się do Sądu Miejsko-Rejonowego w Stryjach na terenie obwodu lwowskiego i uzyskała niezbędne orzeczenie, jednak następnie komisja odmówiła jej przyznania świadczenia z tytułu śmierci wnuka. Mieszkanka obwodu lwowskiego uznała tę decyzję za niezgodną z prawem i zwróciła się do sądu.

Przedstawiciel pozwanego poinformował, że komisja odmówiła przyznania wspomnianego świadczenia, ponieważ orzeczenie sądowe potwierdziło jedynie fakt wspólnego zamieszkiwania jako jedna rodzina, ale nie ustaliło faktu prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego oraz istnienia wzajemnych praw i obowiązków, ani też pozostawania na utrzymaniu zmarłego zgodnie z ustawą Ukrainy „O zabezpieczeniu emerytalnym osób zwolnionych ze służby wojskowej oraz niektórych innych osób”.

Adwokat powódki podkreślał, że bez potwierdzenia wspólnego zamieszkania sąd nie miałby zgodnie z prawem prawa do ustalenia faktu zamieszkiwania właśnie „jako jedna rodzina”.

Sprawę rozpatrzyła sędzia Natalia Sydor, która przeanalizowała wszystkie materiały i argumenty stron.

„Wnuk i babcia mieszkali razem, prowadzili wspólne życie, babcia opiekowała się wnukiem po śmierci jego rodziców aż do osiągnięcia przez niego pełnoletności, a później, ze względu na podeszły wiek babci, opiekę nad nią przejął zmarły wnuk, który mieszkał z nią, zajmował się gospodarstwem domowym, kupował artykuły spożywcze i leki, opłacał media oraz dbał o porządek w domu. „Zatem niniejszym orzeczeniem potwierdza się fakt, że powódka jest członkiem rodziny poległego żołnierza” – stwierdzono w orzeczeniu sądu.

Sędzia w całości uwzględniła powództwo babci poległego żołnierza i zobowiązała Ministerstwo Obrony do przyznania jej oraz wypłacenia jednorazowej kwoty. Od wyroku przysługuje jeszcze odwołanie.

Orzeczenie zostało opublikowane w rejestrze sądowym w październiku 2026 roku.

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