一名在顿涅茨克州阵亡士兵的祖母通过诉讼从国防部获得了1500万格里夫纳的赔偿

在利沃夫，一名阵亡乌克兰士兵的祖母通过诉讼，成功争取到1500万格里夫纳的一次性经济补助。利沃夫地区行政法院撤销了国防部委员会关于拒绝支付的决定，并责令该部门向其拨付款项。

根据2026年10月公布的法院判决书，提起诉讼的是这名于2022年7月在顿涅茨克州巴赫穆特区作战中阵亡的上等兵的祖母。 该士兵是孤儿，自1997年起便由祖母抚养。

这位士兵的祖母向利沃夫州斯特里伊市和区法院提起诉讼并获得了必要的判决，但此后，相关委员会以孙子阵亡为由拒绝向她发放抚恤金。这位利沃夫州居民认为该决定违法，遂向法院提起诉讼。

被告方代表表示，委员会拒绝发放上述抚恤金，是因为法院判决仅确认了作为同一家庭共同生活的这一事实， 但并未根据《乌克兰〈关于退役军人及其他某些人员养老保障〉法》确立共同经营家务、存在相互权利与义务，或由死者供养的事实。

原告的律师强调，如果没有共同生活的证据，法院在法律上无权认定其确属“一个家庭”共同居住。

本案由娜塔莉娅·西多尔法官审理，她审查了所有案卷材料及双方的论点。

“孙子与祖母共同生活，过着共同的生活；在孙子的父母去世后，祖母一直照顾他直至其成年， 随后，由于祖母年事已高，与她同住的已故孙子开始照顾祖母，负责家务，购买食品和药品，支付公用事业费，并维护家庭生活秩序。 因此，本判决确认了原告系阵亡军人家庭成员这一事实”，法院判决书中如是写道。

法官完全支持了这位阵亡军人祖母的诉讼请求，并责成国防部向其发放一次性抚恤金。该判决目前仍可上诉。

该判决于2026年10月在法院登记册上公布。

乌克兰修改了向阵亡军人亲属支付抚恤金的程序：具体规定如下。

阵亡军人家属通过诉讼成功争取到1500万格里夫纳的赔偿金。

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