Госбюджет Украины за 10 месяцев недополучил более 73 млрд грн — Подласа

В январе–октябре 2026 года государственный бюджет Украины недополучил 73,7 млрд грн налогов и сборов по сравнению с запланированными показателями. Среди причин такого отставания — усиление российских атак на бизнес и блокировка морских портов. Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа.

«По оперативным данным, за 10 месяцев 2026 года в доходы общего фонда госбюджета (БЕЗ международных грантов) поступило 2 трлн грн. Недополучено по плану за отчетный период — 73,7 млрд грн, более трех четвертей из которых (56,2 млрд грн) не поступили именно в августе-октябре 2026 года. Основные причины — усиление российских ударов по бизнесу и заблокированные морские порты», — говорится в сообщении.

Подласа отметила, что источники пополнения общего фонда бюджета традиционны: импортный НДС — 548,7 млрд грн; НДФЛ — 287 млрд грн (включая военный сбор за 6 месяцев 2026 года, а с июля он зачисляется в спецфонд и целевым образом направляется на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ); НДС с произведенных в Украине товаров — 280,2 млрд грн (уже за вычетом возмещенного НДС); налог на прибыль — 278,4 млрд грн; средства НБУ — 146,1 млрд грн; импортный акциз — 152,8 млрд грн; внутренний акциз — 100,8 млрд грн; дивиденды и часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций — 58,9 млрд грн; ввозные пошлины — 53,8 млрд грн; рентная плата — 49,2 млрд грн.

При этом она отметила, что наблюдается перевыполнение по доходам, в наибольшей степени за счёт: налога на прибыль предприятий (+32,9 млрд грн, или +13,4%), НДФЛ (+5,9 млрд грн, +2,1%), импортного акциза (+4,7 млрд грн, или +3,2%) и рентной платы (+1,9 млрд грн, или +4%).

В то же время план по основным бюджетообразующим налогам (сборам) не выполнен, в частности, по: импортному НДС — на 47,5 млрд грн (или на 8%), НДС с произведенных в Украине товаров — на 44,7 млрд грн (или на 13,7%), внутреннего акциза — на 29,8 млрд грн (или на 22,8%), дивидендов и части чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций — на 9 млрд грн (или на 13,3%) и ввозной пошлины — на 1 млрд грн (или на 1,9%). Это только наиболее существенные недопоступления.

«В целом наибольший недобор по налогам и сборам составил 132 млрд грн (от плана на 10 месяцев), частично такое недоисполнение нивелируется получением сверх плана налога на прибыль, НДФЛ и других», — подчеркнула Пидласа.

В январе-октябре этого года на расходы по общему фонду госбюджета было использовано более $25 млрд международной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета сообщила, что от размещения ОВГЗ на финансирование общего фонда госбюджета за 10 месяцев 2026 года направлено 387,9 млрд грн. За октябрь прирост составил почти 26 млрд грн.

Крупнейшие категории расходов бюджета за январь-октябрь 2026 года:

оборона — 2,2 трлн грн, или 60,3 % всех расходов общего фонда,

погашение долга (внутреннего и внешнего) — 487,4 млрд грн,

социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 380,5 млрд грн,

обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 305,8 млрд грн,

программа медицинских гарантий и скрининг здоровья — 161 млрд грн,

заработная плата учителей в школах (образовательная субвенция и доплаты учителям) — 130,4 млрд грн,

базовые и дополнительные дотации — 52,8 млрд грн.

«Без получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС (ждем! Все условия выполнены) и нового транша Ukraine Facility ($8 млрд) обеспечить наполнение бюджета собственными поступлениями до конца года не представляется возможным; без донорских средств существуют риски невыполнения как военных, так и социальных расходов в запланированных объемах», — подчеркнула Пидласа.

Об этом в Facebook сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Российские удары по украинскому бизнесу унесли из бюджета 32 млрд грн.

Украина в ближайшие дни ожидает получить очередной транш финансовой бюджетной поддержки от Европейского Союза.

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