Держбюджет України за 10 місяців недоотримав понад 73 млрд грн — Підласа

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У січні-жовтні 2026 року державний бюджет України недоотримав 73,7 млрд грн податків і зборів порівняно із запланованими показниками. Серед причин такого відставання — посилення російських атак на бізнес і блокування морських портів. Про це повідомила народна депутатка Роксолана Підласа.

"За оперативними даними, за 10 місяців 2026 року до доходів загального фонду держбюджету (БЕЗ міжнародних грантів) зараховано 2 трлн грн. Недоотримано до плану на звітний період – 73,7 млрд грн, понад три четвертих з яких (56,2 млрд грн) не надійшли саме в серпні-жовтні 2026 року. Основні причини - інтенсифікація російських ударів по бізнесу та заблоковані морські порти", - йдеться в повідомленні.

Підласа зазначила, що джерела наповнення загального фонду бюджету традиційні: імпортний ПДВ - 548,7 млрд грн; ПДФО - 287 млрд грн (включаючи військовий збір за 6 місяців 2026, а з липня він зараховується до спецфонду і цільово спрямовується на грошове забезпечення військових ЗСУ); ПДВ з вироблених в Україні товарів - 280,2 млрд грн (вже за вирахунком відшкодованого ПДВ); податок на прибуток - 278,4 млрд грн; кошти НБУ - 146,1 млрд грн; імпортний акциз - 152,8 млрд грн; внутрішній акциз - 100,8 млрд грн; дивіденди та частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій - 58,9 млрд грн; ввізне мито - 53,8 млрд грн; рентна плата - 49,2 млрд грн.

При цьому вона зауважила, що є перевиконання по доходам, найбільше від: податку на прибуток підприємств (+32,9 млрд грн, або +13,4%), ПДФО (+5,9 млрд грн, +2,1%), імпортного акцизу (+4,7 млрд грн, або +3,2%) і рентної плати (+1,9 млрд грн, або + 4%).

Водночас план за основними бюджетоутворюючими податками (зборами) не виконано, зокрема, від: імпортного ПДВ - на 47,5 млрд грн (або на 8%), ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 44,7 млрд грн (або на 13,7%), внутрішнього акцизу - на 29,8 млрд грн (або на 22,8%), дивідендів та частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій - на 9 млрд грн (або на 13,3%) та ввізному миту – на 1 млрд грн (або на 1,9%). Це тільки найбільш суттєві недонадходження.

"Загалом найбільші податки і збори не виконані на 132 млрд грн (від плану на 10 місяців), частково таке недовиконання нівелюється отриманням понад план податку на прибуток, ПДФО та інших", - наголосила Підласа.

У січні-жовтні цього року на проведення витрат за загальним фондом держбюджету використано понад $25 млрд міжнародної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету поінформувала, що від розміщення ОВДП на фінансування загального фонду держбюджету за 10 місяців 2026 року спрямовано 387,9 млрд грн. За жовтень приріст - майже 26 млрд грн.

Найбільші категорії витрат бюджету за січень-жовтень 2026 року:

оборона - 2,2 трлн грн, або 60,3% усіх видатків загального фонду,

погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) - 487,4 млрд грн,

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) - 380,5 млрд грн,

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) - 305,8 млрд грн,

програма медичних гарантій і скринінг здоров’я - 161 млрд грн,

зарплата вчителів в школах (освітня субвенція та доплати вчителям) - 130,4 млрд грн,

базова і додаткові дотації - 52,8 млрд грн.

"Без отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС (чекаємо! Всі умови виконані) та нового траншу Ukraine Facility ($8 млрд) забезпечити наповнення бюджету власними надходженнями до кінця року не вбачається за можливе, без донорських коштів є ризики не проведення як військових, так і соціальних видатків у запланованих обсягах", - наголосила Підласа.

Про це у Фейсбуці повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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