Хто знецінює Укргазбанк перед приватизацією

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Державний Укргазбанк готується до приватизації, однак проблемні кредити на мільярди гривень, питання до внутрішніх перевірок та концентрація управлінського впливу створюють серйозні ризики для його вартості.

У центрі уваги опинилися виконувач обов'язків голови правління Володимир Пономарьов та директор департаменту банківської безпеки Юрій Ірклієнко. Їхня діяльність викликає питання щодо дотримання принципів колегіального управління, незалежності внутрішнього контролю та належного захисту державних коштів.

23 жовтня Міністерство фінансів повідомило про залучення Rothschild & Co та FinPoint до підготовки продажу Укргазбанку. Міжнародні радники мають оцінити фінансову установу та допомогти знайти потенційних інвесторів. Однак успішна приватизація залежить не лише від фінансових показників, а й від прозорості управління та відсутності прихованих ризиків.

Занепокоєння ситуацією всередині установи вже вийшло за межі банку. Небайдужі співробітники Укргазбанку звернулися з відповідним повідомленням до голови Національного банку України Андрія Пишного, міністра фінансів України Сергія Марченка та голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань економічної безпеки Ярослава Железняка.

У зверненні йдеться про можливі порушення законодавства, зловживання службовими повноваженнями, втручання у внутрішні перевірки та ризики фінансових втрат державного банку. Основна увага приділяється діяльності Володимира Пономарьова та Юрія Ірклієнка.

Хто фактично контролює управління Укргазбанком

Володимир Пономарьов працює в Укргазбанку з 2017 року. До 2023 року він очолював департамент ризик-менеджменту, після чого перейшов до правління. З 3 жовтня 2026 року виконує обов'язки голови правління.

Його багаторічна робота в системі управління ризиками викликає питання щодо незалежності цього напряму. Зокрема, є повідомлення про збереження Пономарьовим неформального впливу на колишніх підлеглих, які відповідають за оцінювання кредитних ризиків.

Не менш важливу роль у системі управління відіграє директор департаменту банківської безпеки Юрій Ірклієнко. Саме цей підрозділ має виявляти порушення та захищати активи банку. Водночас виникають питання щодо участі Ірклієнка у погодженні результатів службових перевірок, які могли стосуватися діяльності його власного департаменту.

Така можлива концентрація впливу на ризик-менеджмент, банківську безпеку та внутрішні розслідування створює загрозу незалежності контрольних функцій. Якщо рішення фактично ухвалює вузьке коло посадовців, принцип колегіального управління може перетворитися на формальність.

Проблемні кредити на сотні мільйонів гривень

Одним із найбільш показових прикладів фінансових ризиків є кредитування ТОВ «Одесагаз-Постачання» та ТОВ «Ю-Газ» на загальну суму близько 612 млн грн. Після виникнення проблем із поверненням коштів банк, за наявною інформацією, замовив зовнішній форензік-аудит для встановлення причин збитків та можливих порушень під час кредитування.

Попередні результати перевірки нібито вказували на недоліки в роботі департаменту ризик-менеджменту, яким раніше керував Пономарьов. Водночас з'явилася інформація про можливий тиск на працівників із метою пом'якшення остаточних висновків аудиту. Ці обставини потребують незалежного підтвердження.

Інший резонансний випадок — операції з ТОВ «Нексттрейд» та пов'язаними структурами ERU. Заборгованість компанії, за наявною інформацією, перевищує 17 млн євро.

Законність відповідних операцій уже стала предметом розслідування НАБУ. Згідно із судовими матеріалами, слідство перевіряло можливе надання ризикового фінансування під виглядом банківських гарантій та акредитивів із недостатнім забезпеченням.

Окреме питання — об'єктивність внутрішніх перевірок щодо цих операцій. Є повідомлення про вплив Пономарьова та Ірклієнка на відповідні процедури, хоча діяльність підконтрольних їм підрозділів також потребувала оцінки.

Ще один негативний епізод припав на 2023 рік, коли НБУ оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. На той час Пономарьов очолював департамент ризик-менеджменту. Хоча сам штраф не встановлює його персональної вини, питання ефективності контролю залишається актуальним.

Роль Пономарьова у кредитуванні VS Energy та зв'язок із російським ВТБ

Окремої уваги заслуговують кредитні операції Укргазбанку наприкінці 2017 року, коли компанії групи VS Energy отримали фінансування для двох готельних активів.

Йдеться про кредити на 910 млн грн, або приблизно $33 млн, для київського «Прем'єр Палацу» та ще 130 млн грн для готелю «Дністер». Загальна сума становила понад 1 млрд грн.

На початку 2018 року VS Energy також врегульовувала боргові зобов'язання перед ВТБ Банком, пов'язаним із російським державним капіталом. За наявною інформацією, фінансування Укргазбанку могло використовуватися для погашення цих боргів, хоча прямий рух коштів ще потребує документального підтвердження.

Особлива роль у цій історії належить тодішньому керівництву ризик-менеджменту. Саме Пономарьов очолював профільний департамент, відповідальний за аналіз ризиків кредитування. За інформацією, наданою редакції, він особисто підписав висновок департаменту про видачу кредиту. Для остаточного підтвердження необхідно дослідити оригінал документа.

Ця історія порушує питання про можливе опосередковане використання державних коштів для погашення боргів перед російським банком. Додаткові ризики пов'язані з тим, що VS Energy мала інтереси в українській енергетичній інфраструктурі, а групу пов'язували з російськими бізнесменами.

Необхідно встановити, чи належно оцінювалися ці обставини під час кредитування та чи були захищені фінансові інтереси держави.

Репутаційні питання до Ірклієнка виникали ще під час роботи у ФГВФО

Юрій Ірклієнко раніше працював у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, де виконував повноваження тимчасового адміністратора та ліквідатора проблемних банків, зокрема «Михайлівського» та «Платинум Банку».

Його рішення неодноразово ставали предметом судових спорів.

У 2019 році Верховний Суд підтвердив протиправність бездіяльності Ірклієнка як уповноваженої особи ФГВФО щодо неподання інформації про вкладника банку «Михайлівський» для отримання гарантованого відшкодування.

У 2020 році Верховний Суд залишив чинними рішення щодо неправомірних дій та бездіяльності у справі вкладниці «Платинум Банку», пов'язаній із виплатою 198 тис. грн.

Чи призведуть управлінські проблеми до знецінення Укргазбанку

Окрім проблемних кредитів, питання викликають кадрові зміни в Укргазбанку. З'явилася інформація про тиск на окремих керівників департаментів, звільнення досвідчених спеціалістів та можливе усунення деяких посадовців від ухвалення рішень у колегіальних органах.

Такі обставини, якщо вони підтвердяться, свідчитимуть про ризик послаблення системи внутрішнього контролю саме тоді, коли банк має демонструвати потенційним інвесторам прозорість управління.

Проблемні кредити, можливі конфлікти інтересів та непрозорі кадрові рішення здатні негативно вплинути на інвестиційну привабливість Укргазбанку. Потенційні покупці враховуватимуть ризики додаткових фінансових втрат, судових спорів та недоліків корпоративного управління.

Саме тому держава як власник 94,94% акцій Укргазбанку не повинна залишати без реагування повідомлення про можливі порушення.

Міністерству фінансів необхідно забезпечити незалежну перевірку діяльності керівництва банку, зокрема Володимира Пономарьова та Юрія Ірклієнка. У разі підтвердження зловживань потрібні кардинальні кадрові зміни, щоб захистити державний актив від подальших втрат, відновити ефективне корпоративне управління та не допустити провалу запланованої приватизації Укргазбанку.

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