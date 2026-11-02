Newsmax Ukraine频道已开始试播

新电视频道Newsmax Ukraine已于11月2日开始试播。该频道总制片人柳德米拉·内米里亚此前在Facebook上宣布了这一消息。

“11月2日9:00，我们将开始Newsmax Ukraine的试播，”涅米里亚写道，并补充说这背后是“长期而艰辛的团队合作”。

据此前报道，2月9日，美国新闻频道Newsmax宣布将推出Newsmax Ukraine，该频道将以基辅为基地，为乌克兰、东欧及更广泛地区的受众制作原创的本地和区域内容。

5月28日，乌克兰国家电视和广播委员会注册了“Newsmax Ukraine”电视广播公司。

该频道总制片人表示，频道将同时面向乌克兰和美国观众。据她介绍，节目将配有英语翻译，并会推出联合直播节目，例如美国政界人士与乌克兰政界人士的对谈。

据《媒体探测器》报道，该频道的创始方为波兰“瓦尔扎尔”有限责任公司，其股东包括拉脱维亚人罗曼·瓦尔拉莫夫斯（持股85%）和柳德米拉·涅米里亚（持股15%）。

消息来源：柳德米拉·涅米里亚

此前，Newsmax曾宣布将于2026年春季推出乌克兰电视频道。

值得一提的是，这家美国电视台因批评特朗普而停播了一档热门节目。

此外，由于制作方面的问题，“拉达”电视台也暂停了播出。

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