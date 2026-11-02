Kanał Newsmax Ukraine rozpoczął nadawanie testowe

Nowy kanał telewizyjny Newsmax Ukraine rozpoczął 2 listopada nadawanie testowe. O jego uruchomieniu poinformowała dzień wcześniej na Facebooku główna producentka kanału, Ludmiła Nemyria.

„2 listopada o godz. 9.00 rozpoczynamy nadawanie testowe Newsmax Ukraine” – napisała Nemyria, dodając, że za tym stoi „długotrwała i złożona praca zespołowa”.

Jak informowaliśmy, 9 lutego amerykański kanał informacyjny Newsmax ogłosił uruchomienie Newsmax Ukraine, który będzie miał siedzibę w Kijowie i będzie tworzył oryginalne treści lokalne oraz regionalne dla odbiorców na Ukrainie, w Europie Wschodniej i w szerszym regionie.

28 maja Krajowa Rada ds. Telewizji i Radia zarejestrowała spółkę „TRK Newsmax Ukraine”.

Główna producentka kanału poinformowała, że kanał będzie skierowany zarówno do widzów ukraińskich, jak i amerykańskich. Jak dodała, programy będą tłumaczone na język angielski, a także będą realizowane wspólne audycje, na przykład z udziałem amerykańskich polityków i ich ukraińskich odpowiedników.

Według danych serwisu „Detektor Media” założycielami kanału są: polska spółka „Warzar” należąca do Łotysza Romana Varlamovsa (udział 85%) oraz Ludmiła Nemyria (udział 15%).

Źródło: Ludmiła Nemyria

Wcześniej Newsmax ogłosił uruchomienie ukraińskiego kanału telewizyjnego wiosną 2026 roku.

Przypomnijmy, że amerykański kanał telewizyjny zamyka popularny program z powodu krytyki Trumpa.

Również kanał telewizyjny „Rada” wstrzymał nadawanie z powodu problemów z produkcją.

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