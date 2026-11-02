乌克兰对钢铁进口的依赖程度日益加深

2026年秋季，随着大型钢铁企业停产，国内钢铁市场的变化步伐加快。 乌克兰在全面战争爆发前每年炼钢量超过2100万吨，曾是重要的钢铁出口国，如今正逐渐转向依赖进口。

受俄罗斯空袭影响，“梅廷维斯特”集团、“阿赛洛米塔尔克里维里格”和“因特派普”等企业均已停产。国内钢铁生产几乎完全停滞，钢筋和卷材库存开始减少。

据“乌克兰冶金工业”数据，进口占国内消费的比例从2021年的22.6%上升至2026年前三季度的46.8%。 同期，钢筋进口量达8.4万吨，比上年同期增长近1.5倍。

中国和土耳其已成为主要供应国。部分产品不得不从非传统市场进口：9月份有大量钢筋从埃及进口，而用于制作钢筋网的线材则开始从摩尔多瓦采购。

目前，市场部分由库存支撑。Metinvest表示，从月度来看，他们可以满足约95%的预测需求，但某些品类的短缺已经十分明显。

据GMK Center评估，最常见品种的钢材月度缺口已达约20万吨，而进口目前尚无法弥补这一缺口。

“在港口被封锁的情况下，为如此大规模的订单寻找供应商并通过陆路运输金属，对整个行业来说是一个巨大的挑战，”GMK Center主任斯坦尼斯拉夫·津琴科指出。

物流问题阻碍了进口量的快速增长。钢铁不得不经由罗马尼亚和保加利亚的港口运输，随后再通过铁路或公路运输。整个运输过程至少需要两个月。

国内运输成本的上涨也带来了额外压力。乌克兰铁路公司8月份将货运费率上调30%，导致产品和进口的制造成本增加。

建筑公司已开始为新形势做准备。KAN Development公司表示，如果没有钢筋进口，建筑业可能会面临严重限制。

“库存正在耗尽，如果没有进口，建筑业将停滞。不得不进口基础钢材的情况，对我们来说是前所未有的，”KAN Development创始人伊戈尔·尼科诺夫表示。 据他估算，仅过去一年，建筑成本就上涨了30%至35%，而钢筋价格则上涨了约60%。

主要变化已经发生：乌克兰正从钢铁的大生产国和出口国转变为依赖进口的市场。对于建筑业而言，这意味着物流成本上升、交货周期延长，以及项目成本面临额外压力。

来源：欧洲议会

由于俄罗斯的一系列袭击，乌克兰的钢铁产量已几乎降至零。

乌克兰最大的钢铁联合企业——阿赛洛米塔尔克里维里赫（ArcelorMittal Kryvyi Rih）已开始为全面停产及工业设施封存做准备。 未来两个月内，该企业计划安全地停产，并在此后妥善保管设备及其他资产，直至能够恢复生产。

位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州卡缅斯克的“卡梅特斯塔尔”钢铁厂在9月5日凌晨遭受俄罗斯弹道导弹袭击后，已完全停止生产。

关注我们在