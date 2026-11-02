Украина всё больше зависит от импорта стали

Изменения на внутреннем рынке стали ускорились осенью 2026 года после остановки крупных металлургических предприятий. Украина, которая до полномасштабной войны производила более 21 млн тонн стали ежегодно и была крупным экспортером металла, постепенно становится зависимой от импортных поставок.

Из-за российских ударов остановились предприятия Группы «Метинвест», «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Интерпайп». Внутренняя выплавка стали практически прекратилась, а запасы арматуры и проката начали сокращаться.

По данным «Укрметаллургпрома», доля импорта во внутреннем потреблении выросла с 22,6% в 2021 году до 46,8% за три квартала 2026-го. Арматуры за этот период было ввезено 84 тыс. тонн — почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Основными поставщиками стали Китай и Турция. Отдельные позиции приходится завозить с нетипичных рынков: значительные объемы арматуры в сентябре поступили из Египта, а катанку для сеток начали закупать в Молдове.

Пока что рынок частично поддерживают складские запасы. В «Метинвесте» заявили, что в месячной перспективе могут обеспечить около 95% прогнозируемого спроса, однако по отдельным позициям дефицит уже ощутим.

По оценке GMK Center, ежемесячный дефицит наиболее массовых видов проката уже достигает около 200 тыс. тонн, тогда как импорт пока не успевает его компенсировать.

«Найти поставщиков на такие крупные партии и доставить металл по суше в условиях заблокированных портов — это колоссальный вызов для отрасли», — отметил директор GMK Center Станислав Зинченко.

Быстро нарастить импорт мешает логистика. Металл приходится везти через порты Румынии и Болгарии, а дальше — по железной дороге или автотранспортом. Доставка может длиться не менее двух месяцев.

Дополнительное давление создает и подорожание внутренних перевозок. Августовское повышение грузовых тарифов «Укрзализныци» на 30% увеличило себестоимость продукции и импорта.

Строительные компании уже готовятся к новым условиям. В KAN Development заявили, что без импорта арматуры строительство может столкнуться с серьезными ограничениями.

«Резерв тает, и без импорта строительство остановится. Ситуация, когда базовый прокат приходится импортировать, для нас совершенно новая», — заявил основатель KAN Development Игорь Никонов. По его оценке, только за последний год себестоимость строительства выросла на 30–35%, а арматура подорожала примерно на 60%.

Главное изменение уже произошло: Украина из крупного производителя и экспортера стали превращается в импортозависимый рынок. Для строительства это означает более дорогую логистику, более длительные сроки поставок и дополнительное давление на себестоимость проектов.

Источник: ЕП

Производство стали в Украине сократилось почти до нуля из-за серии российских атак.

Крупнейший металлургический комбинат Украины ArcelorMittal Кривой Рог начинает подготовку к полной остановке производственных процессов и консервации промышленных объектов. В течение следующих двух месяцев предприятие планирует безопасно остановить производство, а в дальнейшем сохранить оборудование и другие активы до того момента, когда работу можно будет возобновить.

Комбинат «Каметсталь» в Каменском Днепропетровской области полностью остановил производство после российского баллистического удара в ночь на 5 сентября.

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