Ukraina jest coraz bardziej uzależniona od importu stali

Zmiany na krajowym rynku stali przyspieszyły jesienią 2026 roku po wstrzymaniu działalności dużych zakładów hutniczych. Ukraina, która przed wybuchem wojny na pełną skalę wytwarzała ponad 21 mln ton stali rocznie i była znaczącym eksporterem metalu, stopniowo staje się zależna od dostaw importowych.

W wyniku rosyjskich ataków wstrzymały działalność zakłady należące do Grupy „Metinvest”, „ArcelorMittal Krywyj Róg” oraz „Interpipe”. Krajowa produkcja stali praktycznie ustała, a zapasy prętów zbrojeniowych i wyrobów walcowanych zaczęły się kurczyć.

Według danych „Ukrmetalurgpromu” udział importu w krajowym zużyciu wzrósł z 22,6% w 2021 roku do 46,8% w trzech kwartałach 2026 roku. W tym okresie sprowadzono 84 tys. ton prętów zbrojeniowych – prawie półtora raza więcej niż rok wcześniej.

Głównymi dostawcami stały się Chiny i Turcja. Niektóre pozycje trzeba sprowadzać z nietypowych rynków: we wrześniu znaczne ilości prętów zbrojeniowych napłynęły z Egiptu, a walcówkę do siatek zaczęto kupować w Mołdawii.

Na razie rynek jest częściowo wspierany przez zapasy magazynowe. W Metinvest oświadczono, że w perspektywie miesięcznej mogą zaspokoić około 95% prognozowanego popytu, jednak w przypadku niektórych pozycji niedobór jest już odczuwalny.

Według szacunków GMK Center miesięczny deficyt najpopularniejszych rodzajów wyrobów walcowanych sięga już około 200 tys. ton, podczas gdy import nie nadąża jeszcze za jego wyrównaniem.

„Znalezienie dostawców na tak duże partie i dostarczenie metalu drogą lądową w warunkach zablokowanych portów stanowi ogromne wyzwanie dla branży” – zauważył dyrektor GMK Center Stanisław Zinchenko.

Szybkiemu zwiększeniu importu przeszkadza logistyka. Metal trzeba przewozić przez porty w Rumunii i Bułgarii, a następnie – koleją lub transportem samochodowym. Dostawa może trwać co najmniej dwa miesiące.

Dodatkową presję wywiera również wzrost kosztów transportu krajowego. Sierpniowa podwyżka taryf frachtowych „Ukrzaliznyci” o 30% spowodowała wzrost kosztów produkcji i importu.

Firmy budowlane już przygotowują się do nowych warunków. W KAN Development oświadczono, że bez importu prętów zbrojeniowych budownictwo może napotkać poważne ograniczenia.

„Zapasy się wyczerpują, a bez importu budownictwo się zatrzyma. Sytuacja, w której musimy importować podstawowy walcowany metal, jest dla nas zupełnie nowa” – stwierdził założyciel KAN Development Ihor Nikonow. Według jego szacunków tylko w ciągu ostatniego roku koszt własny budowy wzrósł o 30–35%, a cena prętów zbrojeniowych wzrosła o około 60%.

Najważniejsza zmiana już nastąpiła: Ukraina z dużego producenta i eksportera stali przekształca się w rynek uzależniony od importu. Dla branży budowlanej oznacza to droższą logistykę, dłuższe terminy dostaw i dodatkową presję na koszty realizacji projektów.

Źródło: EP

Produkcja stali na Ukrainie spadła niemal do zera z powodu serii rosyjskich ataków.

Największy kombinat metalurgiczny na Ukrainie, ArcelorMittal Krywyj Rih, rozpoczyna przygotowania do całkowitego wstrzymania procesów produkcyjnych i konserwacji obiektów przemysłowych. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy przedsiębiorstwo planuje bezpiecznie wstrzymać produkcję, a następnie zabezpieczyć sprzęt i inne aktywa do momentu, gdy będzie można wznowić działalność.

Kombinat „Kametstal” w Kamiańsku w obwodzie dniepropetrowskim całkowicie wstrzymał produkcję po rosyjskim ataku balistycznym w nocy z 4 na 5 września.

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