W Ternopilu oszust podał się za policjanta i wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien

W Ternopilu 82-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa telefonicznego: nieznany mężczyzna, który przedstawił się jako policjant, poinformował ją, że jej syn rzekomo trafił na komisariat z powodu bójki. Pod pretekstem pomocy krewnemu oszust przekonał emerytkę do przelania mu 30 449 hrywien.

Zgłoszenie o oszustwie złożyła w Komendzie Rejonowej Policji w Ternopilu mieszkanka miasta urodzona w 1944 roku.

Według informacji organów ścigania nieznany mężczyzna zadzwonił do kobiety i przedstawił się jako funkcjonariusz policji. Powiedział, że jej syn rzekomo trafił na komisariat z powodu bójki.

Rozmówca zapewnił emerytkę, że aby uniknąć kary, należy pilnie przelać pieniądze.

Uwierzywszy nieznajomemu i martwiąc się o krewnego, kobieta postąpiła zgodnie z jego wskazówkami i samodzielnie przelała na wskazane konto bankowe kwotę 30 449 hrywien.

Po otrzymaniu pieniędzy oszust zerwał kontakt z poszkodowaną. Łączność z nieznajomym została przerwana i dopiero wtedy kobieta zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa.

Następnie emerytka zwróciła się o pomoc do policji. Funkcjonariusze ustalają okoliczności oszustwa.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów pod pretekstem fikcyjnych długów oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden ze sprawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

Wcześniej śledczy z Komendy Policji im. Szewczenki w Kijowie we współpracy z cyberpolicją zakończyli dochodzenie przedprocesowe i przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Kijowa, który oszukał wolontariusza – byłego żołnierza.

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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